‘Per un estiu etern’, la nueva campaña de Cervezas Turia que celebra las verbenas valencianas

Hay sensaciones que querríamos alargar para siempre. Como las vacaciones y las noches de verano que duran hasta el amanecer. Con esta idea nace ‘Per un estiu etern’, la nueva campaña de verano de Cervezas Turia que celebra las verbenas valencianas como símbolo de todo aquello que hace especial la época estival y que nadie quiere que termine.

Bajo el concepto de que el verano es esa noche que nadie quiere que acabe, Cervezas Turia pone el foco en uno de los escenarios más auténticos de la cultura popular valenciana: las verbenas de pueblo. Un lugar donde la música de orquesta, las luces de colores y los bailes compartidos crean una atmósfera única que parece suspendida en el tiempo.

La pieza nace de una sensación: la de una joven que disfruta de la verbena junto a su grupo de amigos. Desde la barra, mientras sostiene una Turia, observa todo lo que sucede a su alrededor. A través de su mirada, el espectador descubre una sucesión de escenas cotidianas y personajes que convierten la verbena en un retrato emocional del verano valenciano.

Para dar vida a esta historia, la campaña ha contado con los actores valencianos Maria Caballero y Héctor Juezas como protagonistas. La banda sonora es una versión de la canción ‘Cuando brille el sol’ del grupo La Guardia, interpretada y grabada por el grupo valenciano Volavent. El resultado es un escenario sonoro que evoca la emoción de las verbenas de verano.

Con esta campaña, Cervezas Turia vuelve a reivindicar su vínculo con la cultura y las tradiciones locales, poniendo en valor aquellos momentos compartidos que forman parte del imaginario colectivo valenciano.

‘Per un estiu etern’ es una idea original de la agencia valenciana Signne Creative House y ha sido producida por Jakiens Production House bajo la dirección del valenciano Nacho Errando. La pieza se podrá ver a partir de hoy y hasta finales del mes de julio en medios digitales, redes sociales, plataformas de televisión conectada y exteriores.