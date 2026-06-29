The Cookbook Hotel abraza su esencia mediterránea en una nueva etapa basada en la alta gastronomía, la sostenibilidad y la búsqueda del bienestar

El Mediterráneo encuentra, desde este verano, una nueva forma de relatarse gracias a The Cookbook Hotel, el espacio de Calpe (Alicante) que redefine por completo su propuesta y sus instalaciones. Mantiene intacto, sin embargo, el espíritu familiar y su apuesta por la hospitalidad, situando la gastronomía, el bienestar y la sostenibilidad en el centro de la vivencia. No sólo se preserva la coherencia con la identidad mediterránea, sino que se lleva a su máxima expresión, para que los huéspedes disfruten de una experiencia exclusiva, auténtica y coherente. Un espacio que irradia sensibilidad y un charme singular e íntimo. En definitiva, un destino en sí mismo.

Tras una remodelación muy meditada, The Cookbook regresa bajo el concepto de The Exquisite Pause. Estamos en una maison méditerranée en el sentido más honesto del término. Enmarcada en el entorno privilegiado de la Costa Blanca, nos encontramos una casa con alma propia, arraigada en el territorio que la rodea y que la inspira. Su propuesta se inscribe en una nueva forma de entender el lujo, que se mide en autenticidad, en la calidad de cada encuentro y en la profundidad de cada experiencia. La filosofía del hotel nace de las raíces de la familia Ascolese, de su manera de entender la hospitalidad y de un deseo genuino: que cada huésped sienta este espacio como suyo. Que viva cada rincón, cada parte del día, con la libertad y el cuidado de quien está en casa, atendido con precisión y discreción, exactamente cuando y donde le apetezca.

The Cookbook, el libro de cocina, debe su nombre a una tradición de la familia propietaria: cuando una hija se casaba, su madre le entregaba un cuaderno escrito a mano con las recetas de la casa. Un gesto íntimo, cargado de memoria y afecto, que da nombre a este espacio y que trasciende su forma original para convertirse en filosofía: la bienvenida sincera, el detalle que no se anuncia, el cuidado que se siente en cada rincón de una casa mediterránea que decidió abrir sus puertas al mundo. Ese libro de recetas que existió en la vida real trasciende el relato y, hoy en día, se concreta en una apuesta decidida por la gastronomía. El hotel cuenta con dos restaurantes: Beat, con una Estrella Michelin y dos Soles Repsol, y Komfort, con un Bib Gourmand Michelin, ambos liderados por el prestigioso chef José Manuel Miguel.

Como explica Bárbara Ascolese, chief property & design officer, “hemos creado una casa mediterránea donde cada huésped se sienta acogido, cuidado y rodeado de un equipo siempre atento. Está diseñada con alma, autenticidad y calidez; con materiales, colores y elementos que conectan con el Mediterráneo. Y como eje, la gastronomía, que ocupa un lugar esencial en esta casa, siempre desde el respeto al producto local y al territorio”.

Estos son algunos de los exquisitos platos que se pueden degustar en Beat / AR Hotels

Beat: la sublimación gastronómica de José Manuel Miguel

The Cookbook se entiende como un destino en sí mismo gracias a las propuestas de alta gastronomía integradas en el mismo espacio. El hotel presume de tener su propia huerta, sin perder de vista el producto proveniente de la lonja de Calpe. Esto se refleja en los dos restaurantes dentro del propio hotel. Beat es la propuesta de alta cocina, que cuenta con una Estrella Michelin y dos Soles Repsol con el liderazgo del chef José Manuel Miguel. Combina técnica francesa y alma mediterránea para ofrecer una cocina de autor donde cada plato es un relato de producto local, trazabilidad y respeto por el entorno. Estamos ante el único chef español que ha logrado convencer a la Guía Michelin a ambos lados de la frontera, pues también obtuvo reconocimientos en forma de Estrella en Francia.

La nueva etapa de Beat llega marcada por una evolución profunda del espacio y de la experiencia, pero sin renunciar a la esencia que ha convertido al restaurante en uno de los referentes gastronómicos de la Costa Blanca. José Manuel Miguel explica que el objetivo ha sido actualizar el concepto manteniendo intacta su idiosincrasia: "Es como cuando vives diez años en tu casa y decides reformarla. La esencia sigue siendo la misma, pero hay detalles que necesitan renovarse". Entre las principales novedades destaca la apertura de la cocina hacia la sala, una transformación que busca estrechar la relación entre cocineros y comensales y ofrecer una experiencia mucho más inmersiva. "Queremos que el cliente viva la gastronomía en 360 grados, que exista una conexión real con lo que sucede en cocina y que la sala interactúe más con ella. Son esos pequeños detalles los que marcan la diferencia”, asegura el cocinero.

El chef José Manuel Miguel posa en la luminosa entrada de Beat. / ED

En cuanto a propuesta culinaria, la identidad de Beat continúa construyéndose sobre el diálogo entre Francia y el Mediterráneo, una combinación que ha definido la trayectoria profesional del chef desde sus inicios. Una de las secuencias más representativas del menú es la protagonizada por la mantequilla y el AOVE, concebida como metáfora de ese viaje culinario entre ambos territorios. "Acompañamos al comensal a viajar entre el savoir-faire y el Mediterráneo. Esa es la esencia de Beat”, concluye el chef. Además, cabe destacar que el sumiller de Beat es Miguel Terol, quien sabe lucir las mejores propuestas de la bodega, centrada tanto en vinos de la zona como Pepe Mendoza y Óscar Mestre, como en opciones francesas provenientes de las icónicas zonas de Burdeos y Borgoña.

En el caso de Komfort, restaurante Bib Gourmand Michelin, hablamos de un espacio bistró, centrado en la cocina mediterránea. Aquí también interviene José Manuel, quien otorga un mayor protagonismo al producto local, los arroces y las brasas. Entre sus platos más representativos, entrantes como el tartar de ternera aliñado, con anchoa y pan al romero; el particular all i pebre, reinterpretado con mollejas de cordero; las cocochas de bacalao con gnocchis, bimi y salsa cremosa de sobrasada y miel o la gamba blanca de Calpe, con ajo blanco de celeri, helado de Jerez y manzana. También sobresalen sus ‘kokas’ valencianas o los arroces para compartir, especialmente el de gamba roja. Komfort abre todos los días de la semana, excepto los martes, en horario de comida y cena, y al igual que Beat, se puede reservar de forma independiente al hotel.

La gastronomía en The Cookbook no se circunscribe a sus dos restaurantes. Para los huéspedes del hotel, la experiencia culinaria está disponible en cualquier momento y en cualquier rincón del espacio. El Lounge Bar amplía esta propuesta con una carta de cocktails y mocktails de autor, maridados con bocados del chef que reinterpretan, en su versión más cuidada y sofisticada, la mejor tradición de las tapas mediterráneas.

Bienestar desde las raíces del territorio

The Cookbook entiende su responsabilidad hacia el entorno no como un compromiso declarado, sino como parte constitutiva de su identidad. Así, el hotel ofrece experiencias diseñadas para quienes quieran ir más allá. Algunos ejemplos son el golf Hoyo 19, que lleva al huésped a los mejores campos de la Costa Blanca; las visitas a bodegas y almazaras exclusivas; o la visita a la lonja y a la Cofradía de Pescadores de Calpe, con tal de ver cómo los marineros trabajan el mar y cómo llega su producto a la mesa. Cada una de estas propuestas, junto con las visitas a talleres artesanales y a espacios de cultura local, está diseñada de forma personalizada para el huésped.

Además, el hotel apadrina una colmena en el proyecto de biodiversidad del Parque Natural del Montgó, la cual proporciona la miel servida en los desayunos a la carta, además de una línea de productos propios: caramelos elaborados con un 95% de miel, jabones naturales con flores del Montgó, fragancias e hidromiel, disponibles como obsequio de bienvenida. Otro de los puntos relevantes es el The Cookbook Reading Project, el programa cultural del hotel, que tiene como primera iniciativa el Cookbook Writing Award, un concurso anual de relatos para niños y jóvenes, cuyos premios a la mejor narración estará dotado económicamente para gastar en las librerías locales.

Próximamente, The Cookbook también reabrirá su spa, incorporando The Salt Collection, su concepto de bienestar propio, concebido desde el epicentro KM0 de las Salinas de Calpe. Una propuesta que entiende el bienestar de forma integral —física, mental, emocional y social— y que se dirige especialmente a quienes más lo necesitan: personas con agendas exigentes que buscan reconectar consigo mismas. El circuito de spa, los tratamientos con productos orgánicos de Germaine de Capuccini y los talleres prácticos —gestión del estrés, manejo del tiempo, desconexión digital— convierten cada estancia en una pausa real. Los amenities de las habitaciones, basados en hierbas y aromas mediterráneos con propiedades orgánicas, forman también parte de esta filosofía.

The Cookbook Hotel dispone de una sala de estar y librería como si de una casa particular se tratara. / ED

Al mismo tiempo, cabe destacar que The Cookbook presentará próximamente su candidatura para formar parte de asociación internacional de Relais & Châteaux: hoteles y restaurantes conocidos por su pasión por la gastronomía, espacios únicos, y atención exquisita, No es una aspiración de última hora, sino la consecuencia natural de los exigentes parámetros de calidad que el propio hotel se ha marcado desde su concepción, con aspiración de ser Relais & Châteaux, la asociación que mejor le define.

La gran apuesta gastronómica del grupo AR Hotels & Resorts

The Cookbook Hotel forma parte del grupo AR Hotels & Resorts, quien continúa abanderando el cuidado de la alta gastronomía en la Costa Blanca consiguiendo agrupar propuestas de primerísimo nivel dentro de los propios hoteles, haciendo de éstos un destino en sí mismo. Un gran ejemplo de ello lo encontramos en el hotel AR Diamante Beach, a cinco minutos en coche de The CookBook, el cual acoge hasta tres propuestas de primer nivel: Audrey’s, el primer restaurante galardonado con una Estrella Michelin en Calpe, liderado por el chef Rafa Soler; Amas, inspirado en las buceadoras japonesas; y Onami, una experiencia íntima en torno a una barra para solo ocho comensales, guiada por un menú degustación inspirado en la cocina kaiseki mediterránea-japonesa. Al frente de ambos está el chef valenciano Diego Laso.

Este crecimiento del grupo evidencia la capacidad de la entidad por ofrecer un servicio global en el que el lujo hostelero y gastronómico compartan camino. Esa es la idea fundamental en la que se basa el renovado The Cookbook Hotel, que busca con su gran y variada oferta hacer del propio espacio un destino en sí mismo.