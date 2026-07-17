Nuevo Centro llena el verano de diversión para las familias con espectáculos, actividades y el sorteo de entradas para Bioparc Valencia

El verano en Valencia tiene una parada imprescindible para las familias. Nuevo Centro ha preparado una amplia programación de actividades infantiles, espectáculos y propuestas de ocio familiar que se desarrollarán durante toda la temporada estival, ofreciendo alternativas gratuitas para que los más pequeños disfruten de sus vacaciones.

Peque Fiestas de Verano: diversión garantizada cada semana

Desde finales de junio se están celebrando las tradicionales Peque Fiestas de Verano, con espectáculos infantiles de lunes a sábado y dos pases diarios, a las 18:30 y 19:30 horas.

La programación continuará del 20 de julio al 12 de septiembre con nuevas actuaciones. Durante este periodo, los espectáculos se celebrarán de lunes a miércoles en la zona de animación y de jueves a sábados en la plaza interior, manteniendo los dos pases diarios. Todos los días, de lunes a sábado habrá diferentes espectáculos: teatro, guiñol, magia…, excepto los jueves que habrá sesiones de pintacaras.

Puede consultarse la programación completa en www.nuevocentro.es

Gana entradas para Bioparc Valencia con la foto más salvaje del verano

Del 22 de julio al 13 de septiembre, las familias podrán participar en una divertida promoción para conseguir entradas para BIOPARC Valencia.

Para participar, únicamente deberán hacerse una fotografía en el photocall instalado en la Plaza Interior, escanear el código QR o acceder a la web de Nuevo Centro y seguir las instrucciones indicadas.

Entre todos los participantes se sortearán 50 entradas dobles para BIOPARC Valencia, una oportunidad perfecta para disfrutar en familia.

Mucho más que compras

Nuevo Centro continúa consolidándose como un referente de ocio familiar gracias a una oferta que incluye ludoteca, feria infantil, Peque Fiestas, y numerosas actividades dirigidas a niños y familias.

Mientras los más pequeños disfrutan de estas propuestas, los adultos pueden aprovechar para realizar sus compras, relajarse o descubrir la amplia oferta de restauración del centro comercial.

Además, Nuevo Centro dispone de servicios especialmente pensados para las familias, como sala de lactancia, aparcamiento para bicicletas y acceso directo desde la estación de Metrovalencia Turia.

Horarios de verano

Desde el 15 de junio, además del horario habitual, de lunes a sábado de 10:00 a 22:00 horas, el centro comercial abre también todos los domingos y festivos autorizados en horario de 11:00 a 21:00 horas.

Entre las aperturas especiales destacan:

Domingo 19 de julio , de 11h a 20h

, de 11h a 20h Sábado 15 de agosto, de 10:00 a 22:00 horas.

Con esta completa programación, Nuevo Centro se consolida este verano como uno de los principales puntos de encuentro para las familias valencianas, combinando ocio infantil, restauración, compras y experiencias pensadas para disfrutar juntos de las vacaciones.

Más información: www.nuevocentro.es