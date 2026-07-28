Tocar el cielo de Valencia durante el eclipse

Es una tendencia que va a más. Los hoteles ya no son sólo para los huéspedes que vienen de fuera. Ahora son espacios de encuentro donde la ciudad se da cita con el público local para descubrir nuevas formas de vivirla.

Eso ocurrirá el próximo 12 de agosto en la única terraza 360 de Valencia, Skybar, el rooftop de Novotel Valencia Lavant. La propuesta, bautizada como Eclipse 360, convertirá el roof en un gran observatorio urbano abierto sobre la ciudad. Su amplitud, su horizonte despejado y esa visión envolvente de la ciudad la convierten en un escenario especialmente sugerente para seguir cómo cambia la luz, cómo se transforma el cielo y cómo, durante unos minutos, todo parece detenerse.

La expectación ha sido inmediata. Las entradas ya están agotadas, prácticamente antes de que la experiencia haya empezado a comunicarse, una respuesta que habla no sólo del interés por el eclipse, sino también del deseo de vivir planes diferentes en lugares con personalidad. Porque cada vez resulta más evidente que el valor de una terraza de hotel no está únicamente en sus vistas, sino en todo lo que puede ocurrir en ella.

Las entradas para ver el eclipse desde el rooftop de Novotel Valencia Lavant ya están casi agotadas. / ED

Durante la tarde, habrá una actividad científica participativa para explicar cómo se producen los eclipses, qué efectos generan en la naturaleza y cómo observarlos con seguridad. La experiencia incluirá gafas homologadas, telescopios astronómicos y una observación acompañada del fenómeno antes de que la noche continúe con música, gastronomía y una puesta en escena pensada para prolongar ese momento de asombro compartido.

Sin embargo, el eclipse funciona aquí casi como una excusa perfecta para poner en valor algo más amplio. El rooftop de Novotel Valencia Lavant se ha consolidado como uno de esos espacios capaces de cambiar de registro y adaptarse al pulso de la ciudad. Un día puede ser un lugar donde contemplar el amanecer; otro, el escenario de un afterwork, una cita cultural, una sesión de cine o una experiencia ligada a una de las grandes celebraciones de Valencia.

Desde su llegada, el hotel ha acogido emisiones de radio en directo, encuentros deportivos, podcasts con perfiles relevantes, beauty parties, acciones solidarias, cine de verano y propuestas vinculadas a las Fallas, entre otras iniciativas. Una programación diversa que responde a una misma idea: abrir el hotel, conectarlo con su entorno y convertirlo en un espacio urbano donde siempre puede estar ocurriendo algo.

Rooftop de Novotel Valencia Lavant / ED

Esa nueva manera de entender la hospitalidad está modificando también la relación de los valencianos con los hoteles. Ya no hace falta alojarse para sentirlos como propios. Se puede entrar para tomar algo, descubrir una experiencia, asistir a un encuentro o compartir una tarde desde una perspectiva distinta.

El eclipse pasará, pero la terraza permanecerá. Y quizá ahí esté su verdadero valor: en ser un lugar donde Valencia puede mirar al cielo, reunirse, sorprenderse y vivir la ciudad desde otra altura.