El Centro Médico Quirónsalud Mercado de Colón exhibe los trofeos de Liga del Valencia Basket

El próximo jueves 30 de julio, el Centro Médico Quirónsalud Mercado de Colón exhibirá los trofeos de campeones de la Liga Endesa y de la Liga Femenina Endesa conquistados por los equipos masculino y femenino del Valencia Basket.

Durante la jornada, aficionados, pacientes y visitantes podrán acercarse al centro para contemplar de cerca ambos títulos y fotografiarse con ellos. Esta iniciativa, organizada por Quirónsalud, Servicio Médico Oficial del Valencia Basket, acerca a la afición los éxitos deportivos del club y refuerza el compromiso de ambas entidades con la salud, el deporte y la promoción de hábitos de vida saludables.

Lugar: Centro Médico Quirónsalud Mercado de Colón, C/ Cirilo Amorós 64

Fecha: Jueves, 30 de julio.

Horario: 10:00 a 14:00 horas

Acceso: Libre.