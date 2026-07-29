El Centro Médico Quirónsalud Mercado de Colón exhibe los trofeos de Liga del Valencia Basket
Sara Rodriguez Val
El próximo jueves 30 de julio, el Centro Médico Quirónsalud Mercado de Colón exhibirá los trofeos de campeones de la Liga Endesa y de la Liga Femenina Endesa conquistados por los equipos masculino y femenino del Valencia Basket.
Durante la jornada, aficionados, pacientes y visitantes podrán acercarse al centro para contemplar de cerca ambos títulos y fotografiarse con ellos. Esta iniciativa, organizada por Quirónsalud, Servicio Médico Oficial del Valencia Basket, acerca a la afición los éxitos deportivos del club y refuerza el compromiso de ambas entidades con la salud, el deporte y la promoción de hábitos de vida saludables.
Lugar: Centro Médico Quirónsalud Mercado de Colón, C/ Cirilo Amorós 64
Fecha: Jueves, 30 de julio.
Horario: 10:00 a 14:00 horas
Acceso: Libre.
- Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: el fuego entra en su cuarto día tras calcinar 8.500 hectáreas mientras se levanta el confinamiento en la Vall
- Una asociación de transparencia deportiva prepara una querella contra Llorca y el presidente de la RFEF por la entrada de la final del Mundial
- La radiografía del tercer día de incendio de la Vall d'Uixó: de la angustia de no poder realizar vuelos a la alegría de los primeros regresos a casa
- Cuarta ola de calor: estos son los municipios en riesgo naranja por temperaturas extremas en la Comunitat Valenciana
- La Aemet lo confirma: la cuarta ola de calor amenaza con máximas de 40 grados durante seis días seguidos en la Comunitat Valenciana
- La Aemet pronostica un aumento térmico con hasta 40 grados desde el jueves y hasta el martes en la Comunitat Valenciana
- Las nuevas medidas de seguridad limitan los incidentes en las fiestas de Sagunt
- Carreteras cortadas hoy martes por el incendio de la Vall d'Uixó: consulta la lista de las vías cerradas al tráfico