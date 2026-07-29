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El Centro Médico Quirónsalud Mercado de Colón exhibe los trofeos de Liga del Valencia Basket

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Sara Rodriguez Val

El próximo jueves 30 de julio, el Centro Médico Quirónsalud Mercado de Colón exhibirá los trofeos de campeones de la Liga Endesa y de la Liga Femenina Endesa conquistados por los equipos masculino y femenino del Valencia Basket.

Durante la jornada, aficionados, pacientes y visitantes podrán acercarse al centro para contemplar de cerca ambos títulos y fotografiarse con ellos. Esta iniciativa, organizada por Quirónsalud, Servicio Médico Oficial del Valencia Basket, acerca a la afición los éxitos deportivos del club y refuerza el compromiso de ambas entidades con la salud, el deporte y la promoción de hábitos de vida saludables.

Lugar: Centro Médico Quirónsalud Mercado de Colón, C/ Cirilo Amorós 64

Fecha: Jueves, 30 de julio.

Horario: 10:00 a 14:00 horas

Acceso: Libre.

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