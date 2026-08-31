De Raphael y Camilo Sesto a Michael Jackson y Lady Gaga: así es la agenda de otoño de Casino CIRSA Valencia

Hay planes que ocupan una tarde. Y luego están esos otros que empiezan con una cena, siguen con una canción que todos conocen y terminan convirtiéndose en una de esas noches que se recuerdan durante meses.

Con la vuelta a la rutina llega también el momento de volver a reservar tiempo para disfrutar. Septiembre inaugura una nueva temporada de experiencias en Casino CIRSA Valencia, una programación pensada para quienes buscan algo más que una simple salida: música en directo, grandes voces, homenajes espectaculares, humor de primer nivel y cenas que convierten cada evento en una experiencia completa. La agenda se renueva este año con nuevas fechas y propuestas que prometen volver a llenar su Sala de Fiestas.

Si eres de los que creen que una buena noche empieza mucho antes de que se apaguen las luces del escenario, toma nota. Estos son los eventos que van a dar mucho que hablar en los próximos meses.

El Tributo a Raphael y Camilo Sexto tendrá lugar el 11 de septiembre. / Casino CIRSA

11 de septiembre: Sergio Romero revive la magia de Raphael y Camilo Sesto

Hay canciones que forman parte de nuestra historia. Temas que siguen emocionando décadas después y que tienen el poder de transportarnos a otros momentos de la vida con apenas unas notas.

El encargado de abrir la temporada será Sergio Romero, uno de los artistas más queridos por el público habitual del casino. Su espectáculo homenaje a Raphael y Camilo Sesto se ha convertido en una de las citas imprescindibles de la programación gracias a una fórmula que nunca falla: una voz extraordinaria, una puesta en escena elegante y un repertorio que conecta directamente con el corazón del público.

Quienes ya le han visto sobre el escenario saben que cada actuación tiene algo especial. Quienes todavía no lo han descubierto tienen una oportunidad perfecta para hacerlo el próximo 11 de septiembre. Más información y compra de entradas aquí.

26 de septiembre: las grandes divas del pop toman el escenario

Si alguna vez has cantado a pleno pulmón un tema de Beyoncé, has bailado con Rihanna, te sabes un estribillo de Lady Gaga o no puedes resistirte a los éxitos de Jennifer Lopez, esta noche está hecha para ti.

DIVAS llega a Casino CIRSA Valencia como un auténtico espectáculo de energía y talento. Un recorrido por las canciones que han definido el pop internacional de las últimas décadas y que han convertido a estas cuatro artistas en iconos globales.

Lady Gaga, Beyoncé o Rihanna entre las divas del pop. / Casino CIRSA

Coreografías, voz en directo y una producción pensada para que la pista emocional no pare de moverse durante toda la noche. Un dinner show vibrante, actual y lleno de ritmo para quienes buscan una experiencia diferente y cargada de adrenalina. Más información y compra de entradas aquí.

16 de octubre: Michael Jackson vuelve a reinar por una noche

Hay artistas que marcan una época. Y después está Michael Jackson.

El próximo 16 de octubre, la Sala de Fiestas de Casino CIRSA Valencia se llenará de la energía del Rey del Pop gracias al espectacular homenaje protagonizado por Gus Jackson, considerado uno de los mejores intérpretes del universo Jackson.

Las coreografías milimétricas, el vestuario, la presencia escénica y la fidelidad artística convierten este show en mucho más que un tributo. Es una auténtica inmersión en una de las carreras musicales más influyentes de todos los tiempos.

Una noche para revivir clásicos universales, disfrutar de una producción cuidada al detalle y recordar por qué Michael Jackson sigue siendo una referencia absoluta en la historia de la música. Más información y compra de entradas aquí.

6 de noviembre: José Corbacho y una cena con más risas de las recomendadas

Porque no todo va a ser cantar.

Casino CIRSA Valencia incorpora también a su agenda una de las propuestas más esperadas para los amantes del humor. El próximo 6 de noviembre, José Corbacho protagoniza una cena con monólogo donde el objetivo es muy sencillo: olvidarse de todo durante unas horas y reír.

Con su estilo directo, inteligente e inconfundible, Corbacho comparte escenario con el público en un formato cercano y dinámico donde la improvisación, la actualidad y la observación cotidiana sirven como materia prima para una noche llena de carcajadas.

Una de esas experiencias perfectas para disfrutar en grupo, celebrar cualquier ocasión o simplemente regalarse una velada diferente. Más información y compra de entradas aquí.

20 de noviembre: Bruno Mars aterriza en Valencia

Pocos artistas han sabido mezclar pop, funk, soul y espectáculo como Bruno Mars.

El próximo 20 de noviembre, Casino CIRSA Valencia recibirá a Ay Trick, que con su garra y energía harán un homenaje apasionante. Van a conectar con el público con un espectáculo repleto de ritmo, baile y éxitos capaces de poner de acuerdo a varias generaciones. Desde los temas más recientes hasta los grandes himnos que llenan estadios en todo el mundo, la noche promete convertirse en una auténtica fiesta.

Ideal para quienes buscan una cena espectáculo actual, dinámica y con mucha energía. Más información y compra de entradas aquí.

El tributo a Queen tendrá lugar el 26 de diciembre en Casino CIRSA. / Casino CIRSA

26 de diciembre: el legado de Queen vuelve a hacer historia

Justo después de Navidad llega una de las grandes citas de la temporada.

El 26 de diciembre, la banda Universe regresa a Casino CIRSA Valencia con un espectacular Tributo a Queen, uno de los espectáculos más exitosos y aclamados de la programación del casino.

Los grandes himnos de Freddie Mercury volverán a sonar en directo en una velada que combina la emoción de clásicos inmortales como Bohemian Rhapsody, Don't Stop Me Now o We Are The Champions con una puesta en escena potente y una interpretación que conecta inmediatamente con el público.

Una oportunidad perfecta para despedir el año celebrando la música de una de las bandas más legendarias de la historia. Más información y compra de entradas aquí.

Mucho más que una cena

Todos estos eventos comparten una misma filosofía, convertir una salida cualquiera en una auténtica experiencia.

La gastronomía, el espectáculo, el ambiente, la música en directo y la atención al detalle hacen que cada noche tenga personalidad propia. Da igual si buscas un plan en pareja, una celebración con amigos, una ocasión especial o simplemente una buena excusa para salir de la rutina.

La nueva temporada de Casino CIRSA Valencia llega cargada de emociones, grandes voces, humor, nostalgia, baile y momentos que merecen ser vividos.

Porque algunas noches pasan. Y otras se convierten en historias que sigues contando mucho después de que termine el espectáculo.