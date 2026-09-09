BIOPARC Valencia propone alargar el verano: crías de elefante, rinoceronte y chimpancé y un festival de cine marino

Septiembre marca el regreso al colegio, al trabajo y a la rutina, pero todavía hay opciones para alargar la sensación de vacaciones sin salir de Valencia. Una de ellas es BIOPARC Valencia, que afronta el inicio del curso con nuevas crías de animales, actividades gratuitas y una programación especial vinculada a la conservación de la naturaleza.

El parque valenciano permite recorrer algunos de los paisajes más representativos de África y Madagascar a través de su particular concepto de zooinmersión, en un espacio en el que conviven más de 6.000 animales de 150 especies diferentes. La visita ofrece además un atractivo añadido durante estos días: la posibilidad de contemplar a numerosas crías nacidas recientemente.

Las nuevas crías, uno de los grandes atractivos de BIOPARC Valencia

Entre las novedades más llamativas se encuentran los recientes nacimientos de antílopes blesbok y duiker, además de los dos ejemplares jóvenes de dril que se han incorporado al grupo de esta especie en peligro de extinción, considerado el más numeroso de España.

A estas crías se suman las de rinoceronte, chimpancé y elefante, que permiten observar de cerca algunas de las especies que forman parte de los programas europeos de conservación de especies amenazadas (EEP).

El nacimiento de uno de los blesbok tuvo lugar incluso ante el público, convirtiendo el parto en un momento especialmente singular para quienes se encontraban visitando el parque.

Hasta 13 de septiembre mantiene el horario de verano

Quienes quieran aprovechar estos primeros días de septiembre todavía podrán disfrutar del horario estival de BIOPARC Valencia, de 10.00 a 20.00 horas, hasta este domingo 13 de septiembre. Posteriormente, el parque cerrará a las 19.00 horas hasta el 12 de octubre.

Otro de los atractivos de la visita durante estas semanas es el propio entorno del parque. El inmenso jardín de BIOPARC ha registrado sensaciones térmicas de hasta 13 grados menos que el centro de Valencia, convirtiéndose en una alternativa para escapar del calor y disfrutar de la naturaleza.

Durante la jornada también se puede participar en diferentes actividades gratuitas, entre ellas talleres, exhibiciones, charlas, visitas guiadas y encuentros con el equipo técnico.

La experiencia se completa con la película de realidad virtual 'La Última Frontera', que permite sumergirse en las profundidades marinas mediante la tecnología de la sala de cine del parque.

Todas estas propuestas forman parte de la filosofía de “ocio con causa” de BIOPARC, que combina entretenimiento, educación y concienciación sobre la necesidad de conservar la biodiversidad.

BIOPARC Valencia acoge por primera vez el Wild Oceans FilmFest

La programación de septiembre incorpora además una novedad: la llegada a Valencia del Wild Oceans FilmFest (WOFF), un festival internacional de cine marino organizado por Fundación BIOPARC.

El festival se celebra desde 2022 en BIOPARC Acuario de Gijón y utiliza el cine como herramienta para fomentar la concienciación y el compromiso con la protección de los océanos.

Con motivo de su quinta edición, BIOPARC Valencia proyectará las películas ganadoras de las cuatro ediciones anteriores.

La primera sesión tendrá lugar este domingo 13 de septiembre a las 18.00 horas, con la proyección de Sea of Shadows, una producción de National Geographic Documentary Films galardonada y vinculada a Leonardo DiCaprio.

La película centra su historia en la vaquita marina, considerada el mamífero marino más amenazado del planeta, con una población estimada de entre siete y diez ejemplares. La historia también muestra el trabajo de científicos y conservacionistas para evitar su desaparición.

El Pase anual permite volver durante todo el año

Para quienes quieran prolongar las visitas más allá de septiembre, BIOPARC ofrece el Pase anual B!, disponible en diferentes modalidades.

El pase incluye distintas ventajas, entre ellas descuentos en restauración y tienda y una entrada gratuita a BIOPARC Fuengirola y BIOPARC Acuario de Gijón.

Además, el abono incorpora un componente destinado a la conservación de especies: un euro de cada pase se destina a programas de preservación de especies en peligro de extinción a través de Fundación BIOPARC.

Otra alternativa para quienes quieran pasar una jornada completa en el parque es el Pack ahorro entrada + menú, que combina el acceso a BIOPARC Valencia con un menú completo y permite disfrutar de la zona de restauración con vistas a la sabana. Esta opción debe adquirirse online al menos el día anterior a la visita.