Tras su paso por 'La casa Fuerte 2', Isa Pantoja y Asraf Beno, cuya relación sentimental ha sido puesta en entredicho en muchas ocasiones a raíz de los tensos momentos que han protagonizado, intentan retomar su rutina con la mayor celeridad posible.

Realizadas la visitas de rigor a la familia, cada uno a la suya, y de vuelta a su hogar preconyugal, la pareja se dirigió a un supermercado en el que hacer acopio de provisiones para estas fechas caracterizadas este año por los excesos culinarios en petit comité, ya que las reuniones de familiares y amigos se han visto descartadas por el covid, como todos sabemos.

En aparente armonía, Isa y Asraf llenaron el carro con la compra para pasar las navidades juntos. Pero al introducirla en el maletero Asraf se percató de que algo no iba bien. Un líquido viscoso impregnaba todos los productos adquiridos. Con cara de estupefacción Asraf miraba y remiraba la compra, hasta que la ávida reportera le resolvió el enigma. "Eso se ha abierto, pero no se ha roto" le comentó refiriéndose al bote de aceitunas que sostenía el ex mister en su mano bajo la atenta mirada de Isa y del que provenía el líquido con el que se habían regado el resto de comestibles.