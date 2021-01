Después de la esperada final de 'Tu cara me suena' en la que Jorge González se hizo con la estatuilla de ganador, parte del jurado del programa y algunos de los concursantes vuelven a Madrid con varios días de retraso debido a las consecuencias del temporal Filomena que ha dejado a la ciudad prácticamente incomunicada.

En esta ocasión Chenoa, Lolita Flores, Mario Vaquerizo y Yolanda Ramos llegaban a la estación del ave de Madrid tras un viaje algo complicado en el que tuvieron que desviarse hasta Valencia para poder regresar a casa. "Nos hemos quedado atrapados en Barcelona no en el desierto, no nos podemos quejar" reconocía Lolita en su llegada a la ciudad. A pesar de todo, ella reconocía que ha podido disfrutar de estos días rodeada de amigos: "Muy bien, yo tengo muchos amigos en Barcelona, aunque el toque de queda era hasta las 22:00 hemos estado juntos, tampoco es para drama". Evitando el tema de Isabel Pantoja y su posible mudanza a México, Lolita sentencia con ironía: "Yo de momento me voy a quedar aquí. Espero llegar a mi casa". Por su parte Chenoa llegó a la ciudad con un look de lo más invernal y reconociendo que tenía ganas de reencontrarse con su pareja Miguel Sánchez Encinas: "Un ratito sí, tengo ganas de verlo".

Los ocho ganadores de #TCMS 💥 así fueron sus inolvidables actuaciones en la final 😍➡ https://t.co/W7Y8XJ4ITm — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) 11 de enero de 2021

Con sus planes de boda para el 2021 aún en el aire, Chenoa reconoce con ironía: "Ya veremos, poco a poco. Yo ahora mismo estoy pensando en ver cómo llego a casa".

Presumiendo del sentido de humor que le caracteriza, Mario Vaquerizo comentó que el viaje con sus compañeros no había sido del todo malo: "El periplo muy bien acompañado, las adversidades se llevan mucho mejor con estos compañeros, con Yolanda, Lolita, con todos: "Estamos muy bien".