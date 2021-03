El extraordinario éxito de audiencia y la gran repercusión mediática de la emisión de los dos primeros episodios de la serie documental ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ parece que no ha hecho perder la cabeza a los responsables de Tele-5. El canal de Mediaset mantiene un absoluto hermetismo sobre las fechas de emisión de las próximas entregas de un reportaje que promete seguir siendo el centro de atención, y por tanto ocupar muchas horas de emisión, de los diferentes programas de la cadena, con ‘Sálvame’ a la cabeza.

Tal es el secretismo que envuelven las confesiones de Rocío Carrasco sobre los maltratos físicos y verbales sufridos por su exmarido y padre de sus dos hijos, Antonio David Flores, que fuentes de la cadena ni siquiera confirman el número de capítulos que quedan por emitir y si se está preparando algún programa especial al respecto.

Cifra amortizada

Sí empiezan a conocerse algunos aspectos de la trastienda del documental, o serie documental si se prefiere. Algunas fuentes citadas por el diario 'La Razón' aseguran que Rocío Carrasco habría cobrado casi dos millones de euros por su participación en el exitoso programa. Una cifra que, a pesar de que en opinión del periodista del corazón Santi Meifrén resulta “impresionante", en realidad es un coste muy bien calculado por la cadena.

“Al poco de empezar el programa, cuando tenías la piel de gallina viendo y escuchando a Rocío narrar lo sufrido, ya estaba Jorge Javier haciendo un concurso para regalar 12.000 euros. Al minuto uno ya estaban comercializando la historia”, señala Meifrén. “A nivel empresarial está todo muy atado, lo saben hacer muy bien. No regalan nada por nada”, incide el periodista que en su día asistió a la boda de Rocío y Antonio David.

Pero para el responsable de un gabinete de comunicación que trabaja con personajes de famosos de primer nivel, y que prefiere mantenerse en el anonimato, las cifras publicadas son "pura especulación". “Esto es un acuerdo firmado directamente entre Rocío Carrasco, Paolo Vasile y el productor del programa, por lo que el importe exacto nunca se sabrá, a no ser que los propios interesados lo hagan público”.

Pantoja y 'Supervivientes'

La cifra de dos millones, de ser cierta, es realmente importante, pero puesta en contexto puede que no lo sea tanto. En su fichaje por Mediaset, Isabel Pantoja, la gran ‘estrella’ de la cadena, cobró 800.000 euros por su participación de 10 semanas en ‘Supervivientes2, a razón de 80.0000 euros semanales, según publicaron diferentes medios. A eso habría que sumarle su colaboración como juez en el 'talent' ‘Idol Kids’, tarea que formaría parte del paquete acordado.

Un importe apabullante por una exclusiva que, en opinión de un periodista bregado durante años en temas del corazón, no es tal. “Este importe no se ha pagado por unas fotos robadas. Esto es una cosa mucho más elaborada, detrás del programa hay horas y horas de trabajo. Esta cantidad se está pagando por un producto grabado y editado”, señala.

Para el periodista, el documental de Carrasco no tiene nada que ver con la reciente entrevista que Meghan Markle y el príncipe Harry hicieron con Oprah Winfrey en la CBS, donde se dejó muy claro que los duques de Sussex no habían cobrado por sus declaraciones, al contrario que Rocío. “Teniendo en cuenta el dinero que se está pagando en televisión, la cifra no me parece desmesurada”, incide el periodista, para afirmar finalmente: “Rocío, muy bien asesorada por su marido, Fidel Albiac, va a monetizar ahora tantos años de silencio. Su denuncia es un tema muy serio y sobre el que no se puede frivolizar, pero para Tele 5 no deja de ser un tema más con el que seguir haciendo girar la rueda”.

Despido de Antonio David

También se ha especulado que una de las condiciones presentadas por Albiac sería el despido de Antonio David Flores como colaborador de Tele-5, algo que se hizo público y efectivo menos de 24 horas después de la emisión del documental. Mediaset ha desmentido la existencia de esa condición.

Otro de los aspectos que pueden sorprender en el acuerdo entre Carrasco y Mediaset es que la empresa de comunicación puso como condición que la hija de Rocío Jurado retirase todas las demandas interpuestas contra productoras o colaboradores de la cadena, como Belén Esteban, a la que Carrasco demandó por afirmar que su hija, Rocío Flores, tenía una importante deuda con la Hacienda madrileña. Una ‘cláusula’ que, a decir de Santi Meifrén, no es novedosa y ya se produjo en la contratación de Isabel Pantoja. “Cuando la tonadillera fichó en 2019 por Mediaset ya se dijo que una de las condiciones era que retirara las demandas que tenía contra Tele-5” , recuerda.

Fichaje de Olga Moreno

Según algunas fuentes, el documental fue grabado hace unos meses después de casi un año de negociaciones, por lo que el momento de su emisión podría obedecer a la voluntad de la cadena de avivar de nuevo unas audiencias que no estaban resultando especialmente positivas, después de que se hayan ido difuminando semanas de éxito gracias a la batalla familiar del clan Pantoja.

El lapso de gestación del documental ya ha provocado más de una suspicacia sobre la actuación de los responsables de Tele-5 con Antonio David Flores, al que han mantenido en antena durante todo este tiempo a pesar de ser conocedores de las graves denuncias de Carrasco. Otro tanto ha sucedido con la contratación de Olga Moreno, actual esposa del exguardia civil, para el próximo ‘reality’ ‘Supervivientes 2021’. "Que Moreno concurse en 'Supervivientes' -asegura Meifrén- solo hace que añadir más morbo a toda la situación".