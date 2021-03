Continúan produciéndose reacciones a las dos primeras entregas del documental de Rocío Carrasco, que este domingo reunió a más de 3,5 millones de espectadores en Telecinco. Al ser preguntado por los periodistas, Ortega Cano ha roto este miércoles su silencio y ha salido en defensa de Antonio David Flores, que este mismo lunes perdía su trabajo como colaborador tras el demoledor testimonio de su exmujer.

El torero ha afirmado que no pudo ver el programa especial porque "estaba con la tensión muy alta y en unas condiciones que no tenía ganas de nada". No obstante, está al tanto de todos los titulares que dio Rocío y ha afirmado que nunca vio a Antonio David ejerciendo ningún tipo de violencia contra ella.

"Bueno, cada uno tiene su casa y no he tenido ocasión de ver a Antonio David en esas condiciones. Yo la verdad es que no puedo hablar mal de Antonio David", ha declarado Ortega ante los reporteros. Por otro lado, ha apuntado que "siempre son los niños los que salen perdiendo".

El nombre de Ortega Cano también estuvo muy presente en el documental. Rocío Carrasco afirmó que la boda de este con Rocío Jurado fue "desacertada", una opinión que el diestro no comparte en absoluto: "Yo creo que la desacertada estuvo ella con decirlo".

"Estábamos totalmente enamorados y nos casamos enamoradísimos", ha afirmado ante las cámaras de televisión. Por otro lado, ha desmentido que tuvieran intención de separarse: "La gente habla mucho".