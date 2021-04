Jordi Sánchez lanzó un contundente mensaje a los irresponsables. Después de recibir el alta tras permanecer 24 días intubado en la UCI por una neumonía causada por la covid-19, el protagonista de 'La que se avecina' y 'Señor dame paciencia' concedió este jueves una entrevista a 'Más vale tarde' en la que afirmó que se le queda "mal cuerpo" cuando ve imágenes de fiestas ilegales en plena pandemia: "Da la sensación de que no va a terminar nunca".

"Entiendo que con 20 años tienes muchas ganas de fiesta y que es muy complicado... para cada uno es complicado gestionar esto. Pero bueno, nos ha tocado esto, a mis abuelos les tocó ir a la guerra. A cada uno le toca lo que hay y tienes que hacer un esfuerzo. Si no no vamos a acabar con esto", aseguró el actor en su intervención, añadiendo que espera estar recuperado al 100% en un par de meses.

Sánchez también ha afirmado que jamás se imaginó que acabaría en la Unidad de Cuidad de Intensivos, desvelando que nunca tuvo una sensación de ahogo, algo que a lo mejor, según él, hizo que fuese más tarde al hospital: "Siempre piensas que esto le va a pasar a otro y que no vas a llegar a este extremo. Encima, estaba grabando con unas medidas rigurosísimas"

"Hay un momento que el actor se tiene que quitar la mascarilla y si te han hecho la prueba el lunes y quien sea se ha contagiado el martes, el miércoles te lo pega... Cada semana nos pasaban el palito por la nariz. Si te encontrabas mal a media semana, también. Más mirados no podíamos estar, pero bueno, son cosas que pasan. Soy prudente, pero me ha tocado", expresó el actor, añadiendo que no comparte los mensajes negacionistas.