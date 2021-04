A veces en las conexiones en directo se ven muchas cosas que no son del todo voluntarias. O sí. Hoy mismo en una conexión con la redacción María Patiño ha pillado a una de sus reporteras con una foto en un marco en la mesa. Eso no es en principio nada extraño si se tiene en cuenta que en las oficinas de muchos trabajadores hay fotografías de familiares. Pero en este caso el que aparecía en el marco del portaretratos era Pedro Piqueras, el presentador de la segunda edición de Informativos Telecinco. Un profesional al que, por otra parte, cuentan que no le hizo mucha gracia la transición que tuvo que vivir con Sálvame algún que otro día.

La reportera tenía además en la mesa una máquina de escribir. La foto no es casualidad: Pedro Piqueras fue durante muchos años el presentador del informativo más visto en nuestro país. Hasta que Pasapalabra pasó a Antena 3 y por culpa de la audiencia de arrastre fue el de Vicente Vallés el más visto.

Uno de los últimos disgustos que se ha llevado el programa de María Patiño ha sido a cuenta de una de sus últimas ideas. Desde hace un mes anuncian un espacio en el que se busca que los espectadores se enfrenten a los famosos. "¿Te ha tratado mal un personaje conocido? Cuéntanoslo y lo buscaremos para que se disculpe contigo", aseguraba el programa en sus redes sociales. Las reacciones no se hicieron esperar y por lo que parece, la idea no ha gustado nada. "Esto es el colmo, parece que ya se les han acabado los temas y buscan más", señalaba una espectadora a través de las redes sociales resumiendo el pensamiento de muchos.

Desde un primer momento el programa ha estado presentado por María Patiño. A buen seguro que tanto Mediaset como la productora querían aprovechar el buen momento que vivía la periodista entre la gente joven a la que Patiño parece ser un referente en el mundo del corazón. Pero la ausencia de temas importantes y de exclusivas hace que en no pocas ocasiones Socialité recurra a ganchos que en esta ocasión no han gustado demasiado a la audiencia.

Polémica con una reportera

La semana pasada, Socialité quiso encontrarse con Kiko Rivera, el hijo de Isabel Pantoja, pero la cosa no salió bien. La reportera que fue a preguntarle al cantante y dj se encontró con que iba con su hija. Ni corta ni perezosa la periodista le preguntó a la pequeña. La reacción de la audiencia no se hizo esperar. "No doy crédito a lo que veo", decía una usuaria de Twitter. No era la única indignada.