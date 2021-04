Marta es una de esas comensales que llegan a 'First Dates' con las ideas muy claras. Esta estudiante de arquitectura de 22 años entró en el restaurante del espacio de Cuatro sabiendo perfectamente el tipo de persona que quería encontrar: "Busco a una persona que no sea tonta, me da igual el físico. Ya puede venir Leonardo DiCaprio, que, si es tonto, me parecerá muy feo".

Después de esta declaración de intenciones, Marta conoció a Llanos, una estudiante de psicología de 24 años, que le provocó una muy buena primera impresión: "Me ha hecho ilusión que fuera una chica y que es guapísima, es un ser de luz. Me ha gustado mucho su sonrisa y sus ojos".

Marta se reconoce un poco vaga, así que nos vendría genial que Llanos fuese su motivación perfecta 💕 #FirstDates6A https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/YnFd9o5Z52 — First dates (@firstdates_tv) 6 de abril de 2021

Una vez sentadas en la mesa, lo cierto es que las dos disfrutaron de una cena bastante amena en la que se dieron cuenta de la gran afinidad que tenían. De hecho, ambas descubrieron que una de las cosas que tenían en común era que les gustaba 'High School Musical', serie de Disney que dejó huella en la vida de Llanos: "A mí me hizo dudar de mi sexualidad".

"Estaba totalmente enamorada de Zac Efron, pero las cosas han cambiado, el único hombre que me atrae en este mundo es él, el resto no me gustan porque son... ¿Hombres?", explicó Llano en el transcurso de su paso por el dating presentado por Carlos Sobera.

En los últimos minutos de la cita, la sorpresa saltó en 'La decisión final'. Marta sí quiso tener una segunda cita pero, en cambio y contra todo pronóstico, Llanos prefirió no volver a quedar para tener algo sentimental: "Pero como amigas sí, que eres una tía de diez".