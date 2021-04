Como cada semana, 'El Hormiguero' recibió a Cristina Pardo, Juan del Val, Nuria Roca y Tamara Falcó para su tertulia de actualidad. Durante la sección se volvió a hablar de todo lo referente al miedo a los efectos de las vacunas, lo que generó un intenso debate entre los colaboradores.

"Hay unos pequeños accidentes, que la muerte de una persona es terrible, por supuesto, pero hay que asumir ese riesgo porque la gente va a morir muchísimo más de coronavirus. De esto nos saca la vacuna de AstraZeneca y absolutamente todas. Es que hay que vacunarse", expresó del Val.

"Ahora mismo, lamentablemente, no podemos elegir vacunas", dijo Pardo, que añadió: "Tenemos que vacunarnos con lo que sea, porque se trata de inmunizar al mayor porcentaje de población". Fue entonces cuando Tamara Falcó intervino muy seria: "Yo quiero poder elegir, sí quiero poder elegir". "Pero es que igual no vas a poder...", replicó Pardo.

"¿Y si te dicen, Tamara, te vamos a poner AstraZeneca?", le preguntó Pablo Motos, a lo que ella respondió: "Chao, pescao". "¡No me quiero vacunar con AstraZeneca! Quiero que me aseguren que la vacuna con la que me van a vacunar es súper segura y por ahora Pfizer está dando mejores resultados. Prefiero esperar a que sigan llegando dosis", expresó Tamara. "Esa es también mi libertad, ¿sabes?", añadió.

Fue entonces cuando Nuria Roca quiso frenarle los pies: "Pero con ese tipo de decisiones ponemos el riesgo la vida de otras personas. Porque podemos acabar contagiando a gente que se va a poner muy malita y que se va a morir". "¿Y si me toca a mí ser la persona que se muere de un trombo?", le planteó Tamara, a lo que Roca respondió: "Ya, ¿pero y si sales a la calle y te cae una maceta? Hay riesgos en la vida. En una situación tan complicada un mínimo riesgo podemos asumir".