Rocío Flores lleva semanas guardando silencio pese a la presión mediática desde que Telecinco estrenara el documental sobre la vida de su madre, Rocío Carrasco. Pues bien, el viernes sorprendió a la audiencia dirigiéndose con un mensaje a su madre "Hay muchas cosas que no son así, es que no son así. Y esa es la realidad", ha sentenciado la joven, que añadía: "Yo conozco perfectamente a mi madre. Sé perfectamente lo que he vivido en casa de mi madre. Se ha dicho que a mí se me ha criado en una casa con odio. En mi casa jamás en la vida se me ha provocado odio hacia mi madre. Jamás en la vida, siempre lo he dicho", aseguró la joven en el programa de Ana Rosa. Pero el mensaje más conmovedor fue cuando aseguró haberse puesto en contacto con su madre "varias veces" y ésta no le responde. "Lo he intentado por activa y por pasiva de forma privada. Ayer volví a llamar a mi madre dos veces y veo que la única manera que hay es contactar públicamente. Mamá, tus hijos están aquí. Levanta el teléfono. Llámanos, siéntate con nosotros. Vamos a aclarar las cosas pero no quiero más daño, más dolor. Lo digo totalmente de corazón y como lo siento".

Rocío Carrasco estará en directo en el próximo programa

Carlota Corredera y Jorge Javier Vázquez se pondrán al frente de la entrevista a Rocío Carrasco que se producirá el próximo miércoles 21 de abril en la nueva entrega de ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’. Este hecho histórico se producirá después de que la propia Carrasco lo pidiera por teléfono el pasado miércoles. La hija de 'la más grande' responderá a las dudas que tanto revuelo ha generado el estreno de su documental.