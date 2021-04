Tras la entrevista de Rocío Carrasco anoche, esta mañana 'El programa de Ana Rosa' ha dedicado buena parte de su tiempo a analizar sus declaraciones. La propia presentadora no ha dudado en dar su opinión al respecto, mostrándose más escéptica que otros compañeros.

"Que los terapeutas le recomiendan esto, pues será verdad, no lo pongo en duda", comenzaba diciendo. Sin embargo, Ana Rosa criticaba la justificación que daba anoche Carrasco para no coger el teléfono a su hija: "No estás preparada para hablar con tu hija y sí estás preparada para lanzar el mensaje a tres millones de personas...".

"No sé hasta qué punto esto es liberador para ella, se está abriendo en canal", continuaba valorando Ana Rosa, a lo que Patricia Pardo intervenía para defender a los compañeros de cadena que han sido más críticos con ella: "No es justo". Ana Rosa se unía a su discurso: "Tengo la impresión desde aquí que o estás conmigo o contra mí".

"Todos entendemos el sufrimiento de una persona porque se ve, sobre todo tras el primer episodio, por los motivos que sean, por el origen, las descalificaciones de su exmarido, todos la entendemos y empatizamos", expresaba la periodista, que volvía a defender testimonios alternativos: "Pero habrá gente que haya vivido las cosas, otras opiniones que no se pueden descalificar y no es estás conmigo o contra mí, la vida no es así y nadie tiene la verdad absoluta".