Antonio llegó a 'First Dates' con las ideas muy claras. Este diseñador jienense de 32 años no se ando con rodeos a la hora de explicar qué tipo de persona quiere encontrar en su visita al restaurante del dating de Cuatro: "Buscó a un hombre normalito porque no me fijo en el físico, pero me gusta un chico de pueblo, madurito, tipo Carlos Sobera".

"La moda es una forma de expresarme y ser yo, de describirme y definirme. Lo que hago en mis vestidos y diseños es un abanico de estilos increíble, por eso soy una persona indefinida", explicó el chico en un total a cámara durante sus primeros minutos en el espacio de Cuatro.

César sabe disfrutar tanto de su lado extravagante como del más minimalista, y Antonio podría ser el chico apasionado de la moda con el que compartir pasiones 💕 #FirstDates20A https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/k26xhucIfD — First dates (@firstdates_tv) 20 de abril de 2021

Instantes después, Antonio conoció a César Augusto, otro diseñador de 37 años: "Soy un apasionado total de la moda, la amo. Sueño con ser el director de la revista Vogue, pero ahora estoy centrado en la búsqueda del amor".

"Al conocerle me pareció agradable y al saludarlo me llegó un olor exquisito", opinó César Augusto sobre Antonio tras verlo por primera vez. "Mi impresión al verle ha sido muy buena", admitió el diseñador jienense en otro total a cámara.

Una vez sentados en la mesa, ambos se conocieron un poco más a fondo en el transcurso de su cena. De hecho, Antonio le contó a César Augusto cómo se fue a Madrid cuando tenía 18 años al conocer a un chico con una doble vida: "Todo parecía ir muy bien entre nosotros y nuestra historia parecía una telenovela. Pero cuando me abrí en canal y me dejé llevar completamente por los sentimientos me llevé un palo: ¡Sorpresa!, estaba casado y tenía hijos. Los hombres casados están destrozando el mundo gay".

En los minutos finales de la cita, su pasión en común por la moda no fue determinante en 'La decisión final', ya que ninguno quiso conocer más al otro como pareja. "No tendría una segunda cita con César Augusto porque, aunque coincidimos en lo de la moda, no hay atracción", explicó Antonio antes de marcharse del restaurante de 'First Dates'.