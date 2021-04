Con la resaca del programa que prometía marcar un antes y un después en la historia de la prensa del corazón, la programación televisiva sigue revuelta. En la noche de ayer, Rocío Carrasco acudió a los estudios de Telecinco para dar su primera entrevista en directo tras permanecer muchos años en silencio y en el ecuador de la serie-documental "Rocío. Contar la verdad para seguir viva".

Tras una primera entrevista dirigida por Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera, en la que la propia Rocío Carrasco narró entre lágrimas cómo fue la agresión que sufrió por parte de su hija Rocío Flores, que llegó a dejarla inconsciente y en el hospital, todo derivó en una especie de Sálvame De Luxe donde algunos de los colaboradores perdieron el norte del programa: el testimonio de una mujer víctima de violencia machista. Famosa, sí, pero víctima. Preguntas sobre la familia, sobre los hijos... pero poco acerca del presunto maltratador, Antonio David Flores, quien una vez más pasó desapercibido en el transcurso del programa.

La dinámica del encuentro con la hija de Rocío Jurado incluyó la intervención de amigos, del propio marido de Carrasco, Fidel Albiac (quien nunca aparece en los medios), periodistas, actores... y además enfrentaron a Carrasco con declaraciones de personajes televisivos que la han criticado duramente y han defendido a su expareja. Y aquí es donde aparece Alessandro Lequio.

Perro no come perro

Lequio es uno de los colaboradores del programa de Ana Rosa Quintana, donde por cierto, también trabaja Rocío Flores desde hace unas semanas para comentar el reality de Supervivientes. Durante el transcurso de los años, el conde Lequio se ha pronunciado acerca de la situación de la familia Flores-Carrasco, siempre en una postura cercana al ex Guardia Civil. Durante la emisión de la docu-serie también se ha animado a comentar el testimonio de Carrasco llegando a decir que "Rocío Carrasco no estaba silenciada, siempre hablaba por detrás”.

Ante esta declaración, la propia Rocío ha contestado lanzando la que se convirtió en una de las frases de la noche: "Perro no come perro". Carrasco lanzó el siguiente mensaje al colaborador de Ana Rosa. "Le diría a Lequio que con la actitud que ha tenido conmigo creo que no ha visto ni ha entendido nada de lo que he contado. Creo que no se ha parado ni siquiera a ver ni una frase que yo haya dicho, creo que no ha entendido nada, pero tampoco me extraña. Porque perro no come perro. Al final si lo analizas, si tiene ese pensamiento, que es el que él verbaliza, al final me está demostrando que si no es igual es muy parecido al ser (refiriéndose a Antonio David). Y perro no come perro”.

-Rocío Carrasco: “Lequio defiende a Antonio David porque es muy parecido a el” #RocíoEnDirecto pic.twitter.com/vAswd10PYI — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) 21 de abril de 2021

Esta misma mañana la respuesta de Lequio no se ha hecho esperar. En el propio plató de El programa de Ana Rosa, el aludido ha hecho su alegato de defensa haciendo referencia a la agresión por la que fue condenada Rocío Flores. "Una madre agredida por su hija lo que tiene que hacer es quitar hierro".

Por supuesto la intervención de Alessandro Lequio no ha dejado indiferente a la audiencia que a través de Twitter ha rescatado un vídeo del programa 'Tómbola' de Canal 9, con unas polémicas declaraciones del por entonces pareja de la presentadora Ana Obregón y ex de la modelo italiana Antonia Dell'ate, quien acusó al hombre de maltratarla.