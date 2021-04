Lara Álvarez es una de las presentadoras más valoradas de la televisión. Los espectadores tienen mucho aprecio por la asturiana. Tanto que a la gijonesa no dejan de surgirle proyectos en los que triunfar. Pero sin duda si hay un programa al que está plenamente asociada ese es Supervivientes. Es la encargada de dar, desde la isla, la última hora de los concursantes. El pasado martes lo volvió a hacer y entabló una divertida conversación con Oriana, una de las exconcursantes que estaba en plató comentando el formato. "Igual vuelvo a ir", bromeaba la joven desde Madrid recordando que fue hasta en dos ocasiones el programa y en ambas acabó abandonando. "No me lo digas dos veces que voy a por ti y en esta ocasión te lo digo de verdad. Los Cayos Cochinos te están esperando", sentenció Álvarez.

La asturiana Lara Álvarez es una de las presentadoras estrella de Telecinco. Su participación como presentadora desde Honduras en Supervivientes y su trabajo recibe solo alabanzas por parte de sus compañeros de trabajo y de la audiencia en general. Simpatía, profesionalidad, carácter a la hora de llamar la atención a algún concursante... La asturiana lo tiene todo para ser una de las caras más visibles de Mediaset y una de las influencer más destacadas del panorama nacional en Instagram.

Ahora, Lara Álvarez ha sorprendido a sus seguidores con un posados de Honduras en el que nuevamente vuelve a demostrar su gran belleza y una sonrisa que encandila a sus millones de seguidores. Con un mensaje a modo de promoción de la última emisión del reality de Telecinco, "Estamos listos", la presentadora ha acumulado miles de "me gusta" y comentarios por una fotografía que ha publicado en bikini.

Piropos a la madre de Lara Álvarez

Lara Álvarez está lejos de su madre. La presentadora se encuentra en Honduras en plena grabación del programa de Telecinco "Supervivientes". La asturiana no ha querido dejar pasar el cumpleaños de su madre y la ha felicitado desde la distancia vía Instagram.

"Te quiero mami. Felicidades en tu día. Felicidad en tu vida", le ha escrito junto a una foto en la que se les puede ver a las dos juntas. El parecido entre ambas es evidente. Los seguidores de la periodista no dudaron en comentarlo. Y llenaron de piropos a la madre de Lara en el día de su cumpleaños.

"Ahora entiendo por qué eres tan hermosa y también esa sonrisa tan bonita que tienes", le escribían. "De madre bella, hijos bellos", le ponía otra persona.