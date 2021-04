Anne acaparó todas las miradas por uno de sus complementos a su llegada a 'First Dates'. Esta cantante boliviana de 30 años entró por la puerta del restaurante sorprendiendo con el chupete que portaba en un collar: "No es un amuleto. Tengo un problema en las glándulas salivales y tengo que utilizarlo, si no me hincho como un sapo".

"¡No hemos tenido nunca a nadie que tenga una cita con chupete! Vas a ser la primera", aseguró Carlos Sobera tras escuchar su explicación. "Es como los zapatos. Si no lo llevo es como si no fuera descalza", dijo Anne en uno de los primeros totales a cámara que dio durante su visita al espacio de Cuatro.

Durante su espera, Anne también reflexionó sobre lo que su cita podría opinar de que llevase un chupete consigo: "A ver si se va a pensar que estoy loca y se va. En el amor, el chupete me ha perjudicado porque pienso que a mi pareja le daría vergüenza que lo utilizarse. Lo podían entender, pero de cara al público, no".

Posteriormente, Anne conoció a Álex, un técnico de robots de 33 años, que llegó narrando la mala experiencia que tuvo en su úlitma relación sentimental: "Tuve una relación de 8 años y medio y mi expareja dijo que era un mentiroso, que le había sido infiel y en ningún momento fue así. La verdad siempre por delante y de cara".

"Es bastante mono. Lo he visto muy guapo. Cuando se ha ido acercando, he visto que era bajito. No voy a negar que mirado eso porque hoy llevo tacones. Creo que es de mi tamaño", expresó Anne tras ver por primera vez a Álex en el restaurante de 'First Dates'.

Una vez sentados en la mesa, lo cierto es que ambos se conocieron más a fondo, disfrutando de una agradable velada. De hecho, Anne se abrió rápidamente y le desveló el motivo por el que llevaba el chupete al ver que Álex no le extrañaba: "No pasa nada, no tengo ningún problema en que lo uses. Tiene un toque infantil y es gracioso".

Después de besar en el reservado, la gran conexión entre ambos fue determinante en 'La decisión final', ya que los dos quisieron tener una segunda cita fuera del restaurante de 'First Dates'. "Me gustaría conocerla más y ver si tenemos la complicidad que hemos tenido en la velada", explicó Álex.