Rocío Carrasco narró algunos de los episodios más difíciles que ha vivido con sus hijos en el octava capítulo de 'Rocío. Contar la verdad para seguir viva'. En entre otros temas, la hija de Rocío Jurado narró el duro episodio de la agresión que recibió por parte de Rocío Flores en 2012, que se desencadenó después de que le recomendase tomar una ciruela: "Me cruzó la cara de lado a lado. Empezó a pegarme, pero mientras lo hacía va gritando ‘¡no me pegues!’ ‘¡no me pegues!’ y yo la miraba ahí y era ella la que me estaba pegando a mí. A mí me pasó como una película por mi cabeza. Yo sabía que eso obedecía a algo que no era normal".

"Lo siguiente que recuerdo es a Fidel reanimándome. Cuando volví en sí, tenía las pulsaciones en 140. La niña se fue. Ella se asusta cuando me ve caer a plomo al suelo y se monta en el coche de Paco, que ya sabía lo que había. (...) Él me dice que entró en el coche con un ataque de ansiedad y que, de repente, se transforma, saca un móvil y dice 'Papá, ya está hecho'".

Carrasco también reconoció que le entró pavor después de que el juez no le quitase la custodia de su hija tras la nueva demanda que Antonio David presentó: "Cuando llegamos a la casa, yo la oigo que está pegándole voces a su hermano. Le digo que se fuese a su cuarto y me empieza a increpar y me dice: "Que sepas que en septiembre a esta casa no me atrae ni un juez ni tus padres que están bajo tierra, maltratadora". El niño se mete en medio, la saqué del dormitorio y en mitad del pasillo me decía ‘¡Pégame Rociíto, no tienes huevos!".

"Hay una agresión que me hace un cuchillo. Lo único que quería es hacerle ver que se tenía que dar cuenta que eso no era bueno. Lo que pasa es que luego en menores había sido sin intención porque no quería ser la culpable de que le cayese más cosas. Hay una vez ella estaba fumando dentro de la habitación. Entré y le reprimí por ello. Le pegó una calada al cigarro y me miró fijamente. Apagó el cigarrillo en el colchón y me dijo que la próxima vez lo hacía conmigo y quemaba la casa conmigo dentro", narró Rocío en este octavo capítulo.

Rocío Carrasco pilló a su hija haciendo fotos a sus documentos: "Para eso le compró su padre un móvil"

Por otro lado, Rocío Carrasco también desveló que pilló a su hija haciendo fotos con su móvil a algunos de sus documentos en plena madrugada: "La gran reprimenda de la que luego hablaron, fue solo que le dije que me diera el móvil y se fuera a la cama. Para eso le compró su padre un móvil, no para que le llamara para ver qué tal estaba"

"Tuve unas maletas con documentación del despacho de mi madre en la entrada de mi casa durante tres semanas, coincidiendo que la niña estaba con nosotros. A los cuatro días de que se fuese, un periodista anunció en un programa de televisión que Fidel y yo nos separábamos", contó la hija de Roció Jurado en este episodio.

Además, Carrasco también contó cómo su hija la responsabilizó de la enfermedad de su hermano pequeño cuando le estaba atendiendo en su casa: "¿Cómo se puede vivir ante eso? Partiéndote el alma en dos. Era como Jekyll y Mister Hyde. De repente esa cara de ángel se convertía en demonio en milésimas de segundo. El día a día lo pasa aterrorizada porque no tenía otra forma de vivirlo".