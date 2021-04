Cumpliendo con su papel de colaboradora en 'Ya es mediodía' Rosa Benito ha vuelto este lunes al programa y, tres días después de mostrar su apoyo a Rocío Carrasco y confesar que si no la llamaba es porque no estaba preparada para ello, hoy la exmujer de Amador Mohedano ha vuelto a su postura crítica y no ha dudado en cargar contra su sobrina y contra Antonio David Flores para defender a Rocío Flores.

Y es que tras el desgarrador testimonio de Rociíto confesando el maltrato que sufrió por parte de su hija Rocío durante tres años - tema que abordará en el octavo capítulo de su docuserie este miércoles - y la brutal paliza que acabó con su relación hace 9 años, Rosa ha salido en defensa de su sobrina nieta, que ha quedado señalada como una persona agresiva y 'maltratadora' ante toda España.

"Me parece tan cruel todo lo que se está diciendo, viviendo y viendo de esta niña..." comenzaba una afectada Rosa, que consciente de que sus palabras son analizadas con lupa aclaraba que "yo no soy partidaria del maltrato, ni del acoso, no me gusta el daño a nadie, pero esto pasó hace 10 años...". "Es igual que cuando estás en la cárcel y sales, tienes derecho a vivir una nueva vida", reclamaba indignada por las cosas que ha oído sobre Rocío Flores en los últimos días.

Cargando tanto contra Rociíto como contra Antonio David, Rosa afirmaba dolida que "entre el padre y la madre, esta niña lo que ya le hace falta es ser como Escarlata. Marcarle ahí con un hierro el 'maltratadora' de por vida". "Esta criatura no se va a levantar ya. Es muy duro lo que se está viendo y viviendo con esta niña. Por parte de uno y de otra, del padre y de la madre", añadía, confesando que, pese a su edad, "a mí me pasa eso y no salgo de mi casa. Esta niña tiene 24 años. Va a estar siempre señalada de maltratadora y eso es... muy injusto"

Indignada cuando ha visto que Antonio David intentó cobrar 60.000 euros por contar en 'Sálvame Deluxe' el enfrentamiento entre su hija y Rociíto, y después de escuchar algunas de las declaraciones que el malagueño ha dicho sobre su exmujer en diferentes e incontables exclusivas en los últimos años, Rosa ha estallado contra el exyerno de Rocío Jurado: "Es vergonzoso lo que está haciendo David. Lo que no puedes hacer es comercializar constantemente con tu hija machacando a su madre. Ahí están dodas las portadas, hablando constantemente, siempre poniendo a la hija de pantalla". "¡Ya está bien! Vamos a cuidar a esos niños. ¿Cuántas portadas ha hecho este hombre poniendo verde a la que fue su mujer y perjudicando a su hija?", exclamaba dolida, sentenciando al colaborador y convirtiéndolo en el centro de sus críticas por primera vez en las últimas semanas.

Sin querer opinar sobre las durísimas revelaciones de Rociíto sobre la relación con su hija - que veremos al completo este miércoles - Rosa ha confesado que no sabe qué pensar: "Eso hay que vivirlo. Quien de verdad lo sabe son ellas dos. Pero a mi me falta gente. ¿Dónde estaba Fidel? ¿Dónde estaba el niño?".