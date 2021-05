La propia Lydia Lozano anunció la noticia en 'Sálvame'. Este martes la colaboradora recibiría, por fin, la primera dosis de la vacuna contra el Coronavirus, algo que estaba esperando desde hacía días y de lo que hemos sido testigos de excepción.

Muy contenta por inmunizarse por fin frente al virus que se llevó a su hermano Jorge hace tan sólo unas semanas, Lydia ha esperado su turno pacientemente a las puertas del hospital Isabel Zendal y, minutos después de vacunarse y sin ningún tipo de síntoma adverso, nos ha atendido tan amable y sonriente como siempre, invitando a la gente a vacunarse y retomar por fin la normalidad.

¿Qué tal? ¿Cómo ha ido, Lydia?

Pues ha ido muy bien, es maravilloso porque es súper rápido lo que pasa es que se tarda más porque no te dejan irte porque te tienes que sentar diez minutos, quince y tal, pero está montado que te mueres.

¿Qué vacuna te han puesto?

Me han puesto la Astra. Sí, además cuando he dicho la Astra me ha dicho ¿no se quiere pinchar? Y le he dicho que por supuesto que me quiero pinchar. Nada, nada, ha estado estupendo. Es la primera dosis y luego me han dicho que tardarían siete semanas en esto.

¿Cómo venías tú? ¿Venías nerviosa?

No, lo que pasa es que es algo nuevo, ves muchas colas, te asustas y dices Dios mío, pero mira, es que he entrado y he salido. Es maravilloso.

¿Te han dicho algo de efectos secundarios o algo?

Es que ni los he preguntado. Me han dicho que, si se me hinchaba un poco el brazo, que le pusiera hielo y que, si me dolía un poquito la cabeza, que un paracetamol, pero vamos que desde aquí aprovecho para decir que todo el mundo se tiene que vacunar. Todo el mundo se tiene que vacunar y si además llega antes del verano, pues podremos ir a darnos un baño sin mascarilla porque cuando yo veo las imágenes de Gibraltar pues digo que maravilla sin mascarilla y que no nos quede la marca del sol con la mascarilla en la playa así que se dejen de tonterías.

A tu mamá si que le han podido vacunar, ¿no?

Mi madre ya está vacunada, de las dos dosis y nada.

¿Y Charly qué tal? ¿Le han vacunado ya de alguna?

También está igual que yo con la primera dosis. Nada, ya falta mi hermana y el resto de la familia, pero bueno.

¿Tú cómo estás, Lydia? Mejor de ánimos, ¿no? Poquito a poco.

Bien, un poco mejor.