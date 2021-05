Jacobo es uno miembros del selecto club de comensales que han dejado atónito a Carlos Sobera en 'First Dates'. Este chico madrileño de 26 años dejó sin palabras al presentador del dating de Cuatro al contarle que era DJ productor, cantante de trap urbano, abogado y árbitro de tenis: "¿Pero tienes tiempo para todo eso?".

"Mi sueño es ser alguien importante en el mundo de la música, ir a la gala de los Premios Grammy y que me den uno por Mejor Álbum de Electrónica o de Trap Urbano por mi proyecto musical", aseguró Jacobo en uno de sus primeros totales que realizó en su visita al espacio de Cuatro.

Instantes después, Jacobo conoció a Marta, una barcelonesa de 25 años, que se presentó interpretando una canción de ritmos latinos: "Soy medio cantante, estoy en proceso, tengo recorrido, pero no he dado el paso que me gustaría, ser profesional y tener un equipo. Antes cantaba pop y ahora, reguetón".

Una vez sentados en la mesa, lo cierto es que ambos se conocieron más en profundidad en el transcurso de la cita, llegando a descubrir que la música era su principal punto en común. De hecho, Marta llegó a deleitar a Jacobo con una actuación musical en medio del restaurante. "Menos mal que no necesita auto-tune", dijo el chico.

Después de pasar por el fotomatón, la buena conexión que demostraron tener fue decisiva en 'La decisión final', ya que ambos quisieron tener una segunda cita para conocerse mejor. "Nos han faltado muchas cosas de las que hablar, tanto de música como de lo demás", explicó Jacobo antes de marcharse del restaurante de 'First Dates'.