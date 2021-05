Los espectadores de Sálvame ya saben que en el programa de Telecinco puede pasar cualquier cosa. Las largas horas de emisión diarias dan lugar a momentos descacharrantes, pero también a importantes trifulcas entre colaboradores. Porque en el espacio vespertino de la cadena de Mediaset no hacen falta más personajes que los protagonistas del propio vodevil diario.

Esta tarde se ha vivido en el plató un momento muy tenso en Sálvame entre dos colaboradores que ha necesitado que el director intervenga entre ambos. El tono de la conversación ha ido ascendiendo progresivamente, hasta que Rafa Mora se ha referido al padre de Anabel Pantoja, sobrina de Isabel Pantoja y prima de Kiko Rivera. En un momento de la charla, ya con tono bronco, Mora ha criticado a Pantoja que "si los tuvieras [unos hipotéticos 100.000 euros de los que hablablan] pagarías el ascensor a tu padre".

Ante esta primera referencia al padre de Anabel Pantoja, el conocido Bernardo Pantoja, la colaboradora ya estaba en pie y enfrentada al extronista valenciano. Con Paz Padilla en pie e intermediando entre ambos, Pantoja se ha acercado al tertuliano valenciano increpándole y preguntándole sin cesar: "¿Qué has dicho?".

Lejos de rectificar, Mora ha proseguido en sus menciones al padre de Pantoja, hasta que en un momento ha imitado una cojera mientras aseguraba "págale un ascensor que va a la pata coja". Ante la chanza, de un mal gusto destacable, Pantoja decidía abandonar el plató tremendamente enfadada. "Mira, yo me cago en tu puñetera madre", afirmaba iracunda.

"Me voy, me voy", exclamaba mientras recogía su bolso. No obstante, en ese preciso instante era el director del programa, David Valdeperas, quien entraba en plató para tratar de calmar los ánimos. "Que sea la última vez que nombras a mi padre, asqueroso, envidioso, desgraciado", proseguía Pantoja mientras abandonaba el plató. Pero lejos de marcharse, ha regresado mientras clamaba: "Yo a tu padre no lo menciono, la última vez que llamas a mi padre cojo, que te cojo la cabeza y te la reviento".