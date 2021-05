A las voces que han criticado últimamente a Telecinco por la forma en que ha tratado en el pasado a Rocío Carrasco, se une ahora la de Raquel Bollo. Mientras debatían en ‘Sábado Deluxe' sobre lo ocurrido en 'Supervivientes', hizo un alegato en favor de Rocío Flores: “Al margen del episodio que se ha contado, hablamos de una niña que tiene 25 años y que es educada y se comporta”.

Relacionadas Rocío Flores pide que no se cuestione a Antonio David como padre

A esto quiso contestar rápidamente Belén Rodríguez: “Y que no tiene ningún sentimiento de arrepentimiento hacia su madre ni de haber hecho nada mal”. Al ver cómo se desviaba el tema, Raquel trató de zanjarlo: “No voy a entrar en ningún debate porque vengo a ‘Supervivientes’. Si entrara, a lo mejor me terminarían echando de plató por no poder decir lo que realmente siento”.

Aunque no lo consiguió porque poco después volvió a surgir el tema cuando comentó que Olga Moreno siempre ha tenido buena actitud con los hijos de Rocío Carrasco. Si bien es cierto que quiso dejar claro que no se posiciona “a favor de uno ni de otro”. Contra quien sí se posicionó fue contra la cadena: “Podría juzgar otras muchas cosas, como por ejemplo que lo hayan echado de Telecinco sin sentencia y a mi ex, con tres sentencias, lo traigan a Anne Germain con su abuelo. ¿Hacemos comparaciones? Porque si hacemos comparaciones, te digo que al final me terminan echando del plató seguramente”.

Te puede interesar: Televisión Olga Moreno carga contra Rocío Carrasco en Supervivientes

Ante semejante acusación, María Patiño, que presentaba el programa en ese momento, intervino: “No te va a echar nadie de plató y a mi me parece interesante poner todos los puntos de vista sobre la mesa porque al final vivimos en un país con libertad de expresión". No obstante, remarcó que "cuando Raquel Bollo denunció no existía la Ley de Violencia de Género”.

La colaboradora quiso recordar que aún estando su ex pareja condenado “se ha seguido trayendo al que era mi verdugo. Y se le ha aplaudido”. Para terminar su intervención, quiso lanzar una última pulla a la cadena: “El mismo baremo que se utiliza para una mujer maltratada se tiene que utilizar para todas. Y cuando se demuestra, aún más”.