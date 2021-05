Blas Cantó ya conoce en qué tramo de la gran final de Eurovisión 2021 actuará. El representante de España en el certamen europeo interpretará 'Voy a quedarme' en la primera mitad de la gala del próximo sábado 22 de mayo (entre las posiciones 1 y 13), según se ha determinado de manera aleatoria en la rueda de prensa posterior a su segundo ensayo individual en el Rotterdam Ahoy.

De este modo, España vuelve tres años después a la primera mitad de la Gran Final del Festival de Eurovisión. Amaia y Alfred fueron los últimos representantes de nuestro país en el certamen europeo en actuar dentro del primer bloque de actuación (puesto 2) en el festival celebrado en Lisboa (Portugal) en el año 2018.

En cambio, la mayor parte del grupo formado por Big 5 y el país organizador actuará en la segunda parte de la final del festival. El sorteo también ha determinado que Måneskin, Jendrik y Barbara Pravi, representantes de Italia, Alemania y Francia respectivamente, se subirán al escenario en el mencionado tramo. Jeangu Macrooy, representante de Países Bajos y anfitrión del certamen, actuará en el puesto número 23, mientras que James Newman, participante de Reino Unido, interpretará su tema en la primera mitad.

Cambios en la realización y la iluminación

Respecto a su segunda ensayo individual, la actuación de Blas Cantó ha experimentado varios significativos cambios respecto a la prueba técnica del pasado jueves, principalmente, en el plano de la iluminación y la realización. El número ha tenido más planos cortos para captar mejor la interpretación y emoción del cantante, que interactúa más con las cámaras en diversas partes de la canción.

Durante los 3 minutos que dura la canción, Marvin Dietmann, director creativo de la actuación de España en esta edición del Festival de Eurovisión, ha utilizado 36 planos de largas transiciones con 24 cámaras, entre ellas una cabeza caliente, una cablecam, dos steady.

“Estamos haciendo unos pequeños ajustes de realización, porque hemos mejorado mucho con respecto al primer ensayo. Estamos realmente satisfechos con el resultado. Él ha estado genial en su voz y en su interpretación. Estamos muy cerca de lo que queremos", expresó Ana María Bordas, jefa de delegación de España, que también estuvo presente en el encuentro con los periodistas.

Además de mantener el vestuario del pasado jueves, por otro lado, Blas sigue apostando por cantar a capella en las primeras y últimas frases de la canción, a la que se le bajará un poco las voces pregrabadas para darle más protagonismo al coro en directo compuesto por Alba Gil, Héctor Artiles, Daira Monzón, Irene Alman y Dángelo Ortega.

“Es difícil para mí cantar esta canción, tiene muchos cambios. Tengo 3 minutos para mostrar a la gente lo que queremos, la voz tiene que estar perfecta… Pero si rompo mi voz, si me siento tan sensible… Es sobre la historia, sobre lo que está pasando en mi vida ahora. Y no puedo controlarlo, es real… Creo que la música son emociones, no ser perfectos”, aseguró Blas Cantó en la rueda de prensa posterior.

El segundo ensayo individual de Blas Cantó parece que ha convencido un poco más a la prensa acreditada en Róterdam. Según el sondeo realizado por el medio ESCXtra, la candidatura española ocupa la tercera posición entre los países que este miércoles han ensayado por primera vez (Big 5 + país anfitrión), pero a una gran distancia de Francia e Italia.