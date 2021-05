Centrada en la lucha contra el cáncer de pulmón que le detectaron hace casi un año, Mila Ximénez continúa alejada de los platós y, a pesar de que se rumoreó que podría volver a 'Sálvame' muy pronto, todavía se desconoce cuándo se producirá su esperada reaparición. Fue en marzo cuando la colaboradora apareció por última vez en televisión y, desde entonces, sus miles de seguidores están deseando que reaparezca tan guerrera, irónica y mordaz como siempre.

Sin embargo, por el momento toca recuperarse, y en ello está volcada Mila, a la que hemos visto llegando al madrileño hospital de La Luz para continuar con su tratamiento contra una enfermedad a la que, poco a poco y con la mejor de sus sonrisas, está consiguiendo vencer.

Acompañada por Belén Rodríguez - uno de sus grandes apoyos en los últimos tiempos - y por un amigo, Mila intentó pasar desapercibida, sin conseguirlo, a su llegada al centro médico, donde casualmente está ingresado Cayetano Martínez de Irujo tras sufrir una obstrucción intestinal, por lo que la expectación mediática en el hospital es enorme en estos momentos.

Cabizbaja y sin hacer declaraciones sobre cómo se encuentra en estos momentos, la colaboradora apostó por la comodidad con unas zapatillas deportivas, unos leggins, un vistoso abrigo de estampado geométrico y una gorra con la que ocultaba su rostro. Visiblemente más delgada, y muy seria, así hemos visto a Mila en su infatigable lucha contra la enfermedad.

"Tengo metástasis"

El verano pasado, Mila Ximénez se sentó en el Deluxe para contar cómo estaba siendo su lucha contra la enfermedad. "Va a ser una lucha larga... La oncóloga me dijo vamos a hacer el tratamiento de radioterapia y quimioterapia, me pilló muy a tiempo" empezaba a contar Mila Ximénez y es que la peor de todas las declaraciones vino cuando confesó que: "Me dijo que era un tumor en el pulmón con metástasis, ahí me cagué. Está en los pulmones, en el hígado y más partes".

En aquellos momentos, la colaboradora ya se mostraba plenamente confiada en los médicos: "Me han explicado que cuando un cáncer está localizado se le dispara y punto, pero a este no se le puede disparar". Y es que Mila Ximénez ha explicado cómo es el cáncer que padece y en que nivel está. "Me dijeron si no lo tienes en la cabeza todo va bien y si no lo tienes en los huesos también. Lo van a dormir para evitar que ramifique más, una zona está más complicada, pero a esa zona la estamos quemando. Se ha cogido a tiempo, si logramos que se duerma todo irá bien", aseguró.