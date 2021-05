La crítica de Monegal: El problema de TVE no es Mònica López

Y ahora resulta que TVE es noticia porque la Junta Electoral Central (JEC) ha reprendido a esta corporación televisiva, y ha señalado como culpable especifica a Mònica López, la presentadora de 'La Hora de La 1' ¡Ah! ¿Y de qué se la acusa? Pues que en la entrevista del 26 de abril a la aspirante de Vox a presidir la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, no estuvo todo lo ecuánime, todo lo neutral, que la JEC –y Vox, que es la formación que presentó la queja– desearían. Hombre, es un tema francamente cansino. No es ningún descubrimiento que la neutralidad periodística no existe. Que la entrevista de Mònica López tuvo un momento de bucle sobre el encontronazo que habían protagonizado en la SER Rocío Monasterio y Pablo Iglesias, que ese tema se dilató en exceso y podía haber sido más cortito, les decía, pues sí, podía ser más cortito. Que hubo demasiadas contrarréplicas por parte de la entrevistadora, pues también, sí, pero bienvenido el arte de la repregunta.