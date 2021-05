Supervivientes ha vuelto a ocupar un puesto de honor en la parrilla de Telecinco y lucha cada día por convertirse en lo más visto de la cadena y en atraer a millones de espectadores para que sean testigos de la aventura de los famosos en el Barco Encallado.

Entre los concursantes que ha acudido a la isla, destaca Agustín Bravo. El popular presentador de televisión, estrella de Telecinco en los años 90, regresó por sorpresa a la cadena que le lanzó a la fama, como concursante sorpresa de la nueva edición de Supervivientes.

El concursante no fue salvado por la audiencia en la última gala aunque se ha librado de la expulsión y ha sido desterrado a Playa Destierro. El presentador se ha sincerado ante las cáras del programa y ha hablado de su pasado y de cómo pasó a ser un rostro habitual de la televisión a quedar en el olvido. Ha hablado, en concreto, de Isabel Pantoja. "De Isabel guardo buenos recuerdos. La única gala que llegó a presentar en una cadena fue en Telecinco en el año 93. Fuimos copresentadores. Después los recuerdos son más grises, ya tú sabes", comentaba.

También ha hablado de su último trabajo en Canal Sur y del posible motivo por el que dejó de aparecer tan a menudo en la televisión. Jorge Javier Vázquez, fue tajante en su pregunta: "¿Crees que fue ella la que te dejó sin trabajo en Canal Sur?" "Ya lo hablé en un 'Sálvame' y yo dije que no tengo ninguna prueba. No puedo afirmarlo. Pero estoy seguro que no ayudó a que continuara". explicó Agustín Bravo.

Ven aquí con el tito Agus, le decía a una compañera"

Un exempleado de Agustín Bravo sacó a la luz unas duras declaraciones contra el que fue su jefe durante su época en Telecinco. Este trabajador, que afirma que trabajó con el presentador durante cuatro años, ha aparecido de espaldas y con la voz distorsionada para que no se le reconozca, ha tachado a Agustín Bravo de "falso, prepotente y desconsiderado". Incluso también ha afirmado que a una compañera le decía "ven aquí con el tito Agus" durante la publicidad y se sentaba en sus rodillas.