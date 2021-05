La audiencia de Supervivientes está de uñas. Una vez más. Los telespectadores se quejan de que la dirección del programa hace trampas de manera continuada para favorecer a ciertos concursantes. Esta situación que denuncian ha llevado a que muchos amenacen, incluso, con hacer un boicot al programa.

Tal y como se quejan los seguidores del popular concurso de Mediaset, las pruebas de los programas no son seguidas de manera muy rigurosa por la dirección del programa. De ahí que, en ocasiones, algunos concursantes salgan beneficiados de estas situaciones.

Esta es una queja recurrente en todas las ediciones de Supervivientes. Si bien, este año la audiencia está más quejosa que en otras temporadas. "Este año Supervivientes es más trampas que otra cosa", claman a través de las redes sociales algunos fieles seguidores del programa.

Sea como fuere, lo que también parece claro a juzgar por los comentarios vertidos en la red por la audiencia, es que, si bien puede que los jueces no sean excesivamente estrictos, no hay un solo concursante que salga beneficiado; es decir, todos los concursantes se han beneficiado de una manera u otra de laxitud de las normas.

Pese a ello, nunca llueve a gusto de todos, y las críticas a la organización del programa son una constante en internet. "No veis que siempre os pillamos con las trampas?", apuntan algunos de los seguidores del concurso en Twitter. Esto, en realidad, puede verse como un punto de transparencia por parte del programa. Puede que en ocasiones no vigilen con excesivo celo el cumplimiento de las normas, y eso es algo que a veces salta a la vista si se sigue el programa; pero precisamente eso puede ser una muestra de que no tienen intención de beneficiar a algún concursante concreto.

De verdad hijos @Supervivientes, habéis visto el revuelo que hay cada vez que hacéis tongos o trampas y que siempre os pillamos y aun así seguís? Vaya estafa #SVGala7 — marta🌙🪒 (@jmxar1) 20 de mayo de 2021

De una forma u otra, lo que es innegable es que, una edición más, Supervivientes es uno de los programas más vistos de la parrilla televisiva. Y es que año tras año cosecha unas importantes cuotas de audiencia que hace que el canal siga repitiendo ediciones año tras año.

En esta ocasión, uno de los grandes protagonistas del programa están siendo Tom, que saltó a la fama en el programa "La isla de las tentaciones", otro de los grandes éxitos de Mediaset en los últimos años.