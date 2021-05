Nacido en una ciudad aburrida

Gülsoy nació en 1982 en la capital de Turquía, Ankara, donde estudió y vivió hasta empezar la universidad, lo que constituye una hazaña. Por algo será que los estambulíes dicen, con sorna, que la parte más bonita de Ankara es la autopista que lleva a Estambul. Mejor escucharles.

Actor desde pequeño

A diferencia de la gran mayoría de los actores turcos, que empezaron, casi todos, sus carreras como modelos, Bugra Gülsoy tenía claro ya desde pequeño que lo suyo eran las artes escénicas. Desde los 13 —empezó con obras de teatro— ya estaba arriba de los escenarios.

Primeros trabajos en Chipre

Pronto, Gülsoy abandonó Ankara, y pasó a trabajar en Chipre en 2004, en la parte turca de la isla. Allí fundó la Asociación de Cine de Chipre y, además de actuar, escribió y dirigió algunos cortometrajes. Con otros cineastas, ayudó a crear el Festival de Chipre de Cortometrajes.

Con ‘Fatmagül’ hacia el estrellato

En cierto sentido, la carrera de Gülsoy va ligada con la historia de las telenovelas turcas. Hasta 2011, el actor solo había tenido roles secundarios. Pero en ese año llegó la serie ‘Fatmagül’, que lanzó la industria audiovisual turca hacia las estrellas. Gülsoy, en esa serie, tuvo un rol secundario. A partir de ahí, ya nunca más.

Con barba o sin ella

Gülsoy es de los pocos actores turcos que cambia el estilo de barba cada cierto tiempo, algo muy especial. Can Yaman, otro actor turco famoso mundialmente, apenas se deja fotografiar si su barba y pelo no tienen la forma y consistencia necesaria. Gülsoy, no: él va afeitado, con la barba rasurada, a medio dejar, dejada o larguísima.

Una adaptación coreana

La serie ‘Mi Hija’, en el aire ahora mismo en España en Antena3, no es una serie original turca, sino que es una adaptación de la telenovela coreana ‘Mi señorita justa’. La serie fue estrenada en Corea del Sur en 2017, y en Turquía, con personajes turcos, en 2018. Este 2021 ha llegado a la Península Ibérica y a medio mundo.

Autor de una novela

En 2019, Gülsoy publicó su primera novela ‘Birinci Kiyamet (El primer Apocalipsis), que trata la vida de Sabri Mahir, el primer futbolista y boxeador turco. Este libro, solo publicado de momento en turco, será la primera parte de sus textos: el actor prometió que a este primer Apocalipsis le seguiría un segundo. Aún no hay confirmada ninguna fecha.

Un sultán seylúcida

En su última producción, que se estrenó en 2020 y sigue en las pantallas ahora mismo en Turquía, el actor interpreta el papel del sultán Malik-Shah primero, sultán del imperio seylúcida entre los años 1072 y 1092d.C.. Este imperio, extinto en Asia central el siglo XII, fue el precursor del imperio otomano.

Sin mariposas de oro

Durante sus más de 10 años en el estrellato en Turquía, Gülsoy aún no ha ganado ningún premio a la Mariposa de Oro, el equivalente a los Goyas en el país anatolio. Ha sido nominado en dos ocasiones, en 2015 como mejor actor de comedia y integrante de la mejor pareja, pero nunca ha ganado. Tiempo al tiempo.

Un camello limpio como una rosa

En turco, casi todos los nombres y apellidos tienen un significado. Hay pocas excepciones, y el caso del actor no es una de ellas. El nombre Bugra significa ‘camello macho’, y el apellido Gülsoy es de alguien que ‘viene de un linaje puro y limpio como una rosa’. Aunque tan puro ya no sea, porque es uno de los apellidos más comunes en Turquía