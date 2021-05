Las 12 series que no te puedes perder en junio

Paraíso

Día 4. Movistar

Fernando González Molina, director de títulos como 'Tengo ganas de ti', 'Palmeras en la nieve' y la trilogía de 'El guardián invisible', rinde homenaje a las series y películas con las que creció, desde 'V' y 'Verano azul' a 'Los Goonies', en esta especie de 'Stranger things' a la española. La misteriosa desaparición de tres chicas en un pequeño pueblo de la costa levantina, en 1992, desencadena un cúmulo de desgracias en la localidad, mientras suena música de Mecano y OBK que nos transportará a aquella década. En el reparto figuran Macarena García, Iñaki Ardanaz y Gorka Otxoa, aunque el peso lo llevan los jóvenes protagonistas: Pau Gimeno, Cristian López, León Martínez, Héctor Gozalbo, María Romanillos y Patricia Iserte.

Sweeth Tooth: El niño ciervo

Día 4. Netflix

Basada en el aclamado cómic de Jeff Lemire para DC, esta serie fantástica producida por Robert Downey Jr. presenta un mundo en el que un virus letal ha provocado la aparición de niños mitad humanos, mitad animales. Los pequeños híbridos generan mucho rechazo y hay gente que se dedica a matarlos. Gus (Christian Convery, 'Pup Academy') , el niño ciervo del título que lleva una década recluido en el bosque, emprenderá un viaje en busca de sus orígenes acompañado de un solitario vagabundo (Nonso Anozie, 'Juego de tronos').

La historia de Lisey

Día 4. Apple+

Stephen King adapta a la pequeña pantalla uno de sus 'best-sellers' en este 'thriller' dirigido por Pablo Larraín del que el autor de 'Misery' ha escrito los guiones y figura como productor ejecutivo junto a J. J. Abrams. La oscarizada Julianne Moore es una viuda que, dos años después de la muerte del famoso novelista con el que estuvo casada (Clive Owen), empieza a rememorar inquietantes episodios de su matrimonio que había borrado de su memoria. Tendrá que enfrentarse a sus propios demonios... y a los del difunto. Joan Allen, Jennifer Jason Leigh, Dane DeHaan, Ron Cephas Jones y Sung Kang completan el reparto.

Loki

Día 9. Disney+

Después de la experiencia con 'Bruja Escarlata y Visión' y 'Falcon y el Soldado de Invierno', la plataforma sigue explotando el Universo Cinematográfico Marvel, ahora con una serie protagonizada por uno de sus antihéroes más famosos. El villano Loki (Tom Hiddleston) retoma su papel de Dios del Engaño en esta ficción que se desarrolla tras los acontecimientos de 'Vengadores: Endgame' y en la que el hermano de Thor viajará por diferentes mundos paralelos al ser arrestado por una organización conocida como la Time Variance Agency (TVA), que se encarga de mantener bajo control todas las líneas temporales en el Multiverso. Michael Waldron, uno de los guionistas de 'Rick y Morty', figura como 'showrunner'.

Lupin

Día 11. Netflix. Temporada 2

El más reciente éxito francés de Netflix regresa con una segunda temporada de cinco episodios que sigue presentando una versión contemporánea del clásico ladrón de guante blanco Arsène Lupin ideado por el novelista Maurice Leblanc. Obesionado con rescatar a su hijo, Assane (Omar Sy) estará ahora en el punto de mira de la policía, pero no cejará en su empeño por vengarse del poderoso empresario Hubert Pelligrini (Hervé Pierre) que destrozó la vida de su padre y que ahora ha puesto de nuevo en peligro a su familia. Promete más acción, persecuciones, engaños y, cómo no, las ingeniosas estrategias del protagonista

Todo va a ir bien

Día 11. Movistar Seriesmanía

El australiano Josh Thomas ('Please like me') vuelve a tirar de temas semiautobiográficos en su nueva comedia, en la que repite como protagonista, autor y guionista. Interpreta a un neurótico veinteañero que tiene que encargarse de sus dos hermanastras estadounidenses tras la muerte de su padre: Matilda (Kayla Cromer), una chica en el espectro autista que se prepara para la universidad, y Genevieve (Maeve Press), una niña ingeniosa y mordaz. Las enfermedades mentales, la vida en pareja, la homosexualidad, la amistad, el control de los padres y la frustración en la búsqueda del amor son algunas de las cuestiones que van surgiendo en los 10 episodios de esta primera temporada.

Leonardo

Día 11. Amazon Prime Video

La plataforma estrena la serie que llega también a TVE-1 este mismo jueves 3 de junio, una superproducción de las cadenas públicas europeas (la italiana RAI, France Télévisions, la alemana ZDF y la española) sobre Leonardo da Vinci. La serie usa ocho de sus principales obras, creadas en momentos clave de su vida, para contar la historia del genio del Renacimiento, al que da vida Aidan Turner. Giancarlo Giannini encarna a su maestro Andrea del Verrocchio; Matilda De Angelis, a Caterina de Cremona, su misteriosa musa y gran amiga; Freddie Highmore interpreta a un joven investigador encargado de resolver el misterio central de la historia, y Carlos Cuevas, en su primer proyecto internacional, al aprendiz y amigo de confianza de Leonardo.

Élite

Día 18. Netflix. Temporada 4

Tras la muerte de Polo y la marcha de Carla, Nadia, Lu y Valerio, empieza un nuevo curso en Las Encinas, con un nuevo director al frente (Diego Martín) dispuesto a encarrilar a los repetidores. No llega solo, sino que se trae a sus tres caprichosos hijos (Carla Díaz, Martina Cariddi y Manu Ríos). Se avecina enfrentamiento entre los recién llegados y la vieja escuela, de la que sobreviven Samuel (Itzan Escamilla), Guzmán (Miguel Bernardeau), Ander (Arón Piper), Rebeca (Claudia Salas), Cayetana (Georgina Amorós) y Omar (Omar Ayuso). Andrés Velencoso y Pol Granch son otros de los fichajes. Para ir caldeando el ambiente, Netflix estrenará el día 14 'Élite historias breves', cuatro historias inéditas que amplían el universo de la serie.

Maricón perdido

Día 18. TNT

El escritor y colaborador de 'Late motiv' Bob Pop lleva la historia de su vida a la pantalla, trufándola con elementos de ficción. El protagonista de los seis episodios es un chico de pueblo que trata de buscar una identidad propia, al que veremos crecer a lo largo de los años: en la década de los 80, cuando es un adolescente con sobrepeso y aficionado a los musicales; durante su etapa de estudiante en Madrid, una época de descubrimientos, y en el presente, ya convertido en escritor. El elenco está encabezado por Gabriel Sánchez y Carlos González (que interpretan a Bob Pop en diferentes etapas), Candela Peña y Carlos Bardem (sus padres), Miguel Rellán (su abuelo) y Alba Flores (su mejor amiga). Berto Romero figura como productor ejecutivo.

Physical

Día 18. Apple+

Rose Byrne ('Daños y perjuicios') se convierte en una gurú del fitness de los años 80 en esta dramedia de 10 episodios creada por Annie Weisman. Aunque inicia la historia como una conformista ama de casa dedicada a su marido y acomplejada por su físico, la protagonista va transformándose en una mujer empoderada cuando se engancha al aerobic y emprende un revolucionario negocio de cintas para hacer ejercicio. Rory Scovel, Dierdre Friel, Della Saba, Lou Taylor Pucci, Paul Sparks y Ashley Liao son otros de los actores que participan.

Solos

Día 25. Amazon Prime Video

David Weil, el creador de 'Hunters', está detrás de esta antología sobre la soledad en la que vuelve a contar con un reparto muy potente: Morgan Freeman, Anne Hathaway, Helen Mirren, Uzo Aduba, Nicole Beharie, Anthony Mackie, Dan Stevens y Constance Wu. A lo largo de siete episodios, esta serie con toques de ciencia ficción demuestra que, incluso en los momentos de mayor aislamiento, todos estamos conectados a través de la experiencia humana.

The good fight

En junio, sin fecha confirmada. Movistar+. Quinta temporada

Con Donald Trump fuera de la Casa Blanca, la excelente serie creada por Robert y Michelle King ('The Good Wife') ha perdido una de las dianas a las que con más acierto tiraba, pero ha buscado nuevos frentes para el bufete. Uno se lo plantea el tipo sin experiencia legal (Mandy Patinkin, 'Homeland') que abre un improvisado juzgado en la parte de atrás de una copistería y está ganando cada vez más popularidad en Chicago. Mientras, ante la inminente marcha de Adrian y Lucca de Reddick, Boseman & Lockhart, Diane se plantea si su verdarero lugar está dirigiendo un despacho de abogados de mayoría afroamericana.

OTROS ESTRENOS Y REGRESOS

CHARITÉ: GUERRA FRÍA. Día 1. Filmin. Estreno. Superproducción de la televisión alemana que sigue los oscuros días a los que se enfrentó el hospital más importante del mundo, la Charité, a raíz de la construcción del Muro de Berlín.

KIM'S CONVENIENCE. Día 2. Netflix. Temporada 5

NEW AMSTERDAM. Día 2. Fox. Temporada 3. El hospital New Amsterdam todavía se está recuperando de la pandemia cuando un avión se estrella en el East River.

TRES METROS SOBRE EL CIELO: LA SERIE. Día 3. Netflix. Temporada 2. Continuación de las aventuras de los chicos que protagonizan la serie basada en el famoso libro de Federico Moccia.

LA FORENSE. Día 3. Calle 13. Temporada 3

FEEL GOOD. Día 4. Netflix. Temporada 2

POR QUÉ MATAN LAS MUJERES. Día 4. HBO. Temporada 2. Nuevo reparto e historias ambientadas en 1949 que explorarán lo que significa ser bella, la verdad oculta detrás de las fachadas que muestran las personas al mundo, los efectos de ser ignorada y pasada por alto por la sociedad y, finalmente, hasta dónde llegará una mujer para sentirse integrada.

THE WALKING DEAD. Día 4. HBO. Temporada 10, parte 2

GENIUS: ARETHA. Día 4. Disney+. Temporada 3. Tras repasar las vidas de Albert Einstein y Picasso, la serie se centra ahora en el genio musical de Aretha Franklin y en su incomparable carrera, así como el gigantesco impacto y la influencia que ha ejercido en la música y la cultura de todo el mundo. Aretha Franklin fue un prodigio del gospel y una gran defensora de los derechos civiles. Está considerada como la mejor cantante de los últimos 50 años, y recibió innumerables premios y distinciones a lo largo de su carrera.

DOM. Día 4. Amazon Prime Video. Estreno. Drama criminal brasileño inspirado en la historia real de un padre y un hijo situados en bandos opuestos durante la guerra contra el narcotráfico en Río de Janeiro.

ESTAMBUL: UNIDAD DE HOMICIDIOS. Día 6. XTRM. Estreno. Producción alemana sobre crímenes y asesinatos que cuenta con la estrella turco-alemana Erol Sander como protagonista.

INTUICIÓN CRIMINAL. Día 7. AXN. Temporada 2

THE MALLORCA FILES. Día 8. Cosmo. Estreno. Una atípica pareja de detectives, una agente británica y un policía alemán, trabajan a las órdenes de la jefe de policía de Mallorca Inés Villegas (María Fernández-Ache). EXIT. Día 8. Filmin. Temporada 2. Los hombres más mezquinos de Oslo regresan con ocho nuevos episodios en los que harán de nuevo gala de su machismo, su fanfarronería y su desprecio más absoluto hacia todo aquello que no sea ganar dinero.

HABITACIÓN 301. Día 10. Sundance TV. Estreno. 'Thriller' que sigue a una familia que se enfrenta a una devastadora tragedia durante los veranos del 2007 y el 2019, en Finlandia y Grecia.

HOME BEFORE DARK. Día 11. Apple+. Temporada 2

BETTY. Día 12. HBO. Temporada 2. Las cinco protagonistas dan un paso firme hacia la edad adulta como mujeres y abordan todos los desafíos que ello conlleva.

BLINDSPOTTING. Día 13. Starzplay. Estreno. Serie que retoma la historia seis meses después de la película homónima. Ashley se encuentra en la cresta de ola de una vida de clase media en Oakland hasta que Miles, su pareja desde hace 12 años y padre de su hijo, es encarcelado repentinamente dejándola caer en una crisis existencial caótica. Para colmo, la mujer se tendrá que mudar a vivir con su suegra y la hermanastra de Miles.

MÁS ALLÁ DEL MAL. Día 15. Netflix. Estreno. Galardonada producción coreana sobre dos policías que buscan a un asesino en serie.

HIPÓCRATES. Día 15. Filmin. Temporada 2. Una ola de frío que desborda el sistema sanitario francés es uno de los problemas que tendrán que afrontar esta vez los jóvenes residentes del Hospital de París.

BLACKSUMMER. Día 17. Netflix. Temporada 2

THE GIFT. Día 17. Netflix. Temporada 3

KATLA. Día 17. Netflix. Estreno. Un año después de la erupción de un volcán subglacial, misteriosos elementos prehistóricos emergen del hielo derretido, lo que acarrea consecuencias imprevistas.

SEAL TEAM. Día 17. Fox. Temporada 4

GENERA+ION. Día 17. HBO. Temporada 1, parte 2. Los hormonas siguen a flor de piel en el insituto en el que se ambienta la serie, en la que unos chicos ponen a prueba algunas creencias profundamente arraigadas sobre la vida, el amor y la naturaleza de la familia en una comunidad conservadora.

DAVE. Día 17. HBO. Temporada 2.

¡TIERRA, TRÁGAME! Día 18. Netflix. Estreno. Nuevos amigos, amores y experiencias se entremezclan en una variopinta residencia universitaria de Corea que alberga a estudiantes de todo el mundo.

CON AMOR, VÍCTOR. Día 18. Disney+ Star. Temporada 2

RICK Y MORTY. Día 21. TNT y HBO. Temporada 5. Nuevos episodios de la serie de animación que combina ciencia ficción, humor adulto, metanarrativa, referencias a la cultura pop, personajes extravagantes y situaciones imprevisibles.

MCDONALD & DODDS. Día 21. Cosmo. Estreno. Una pareja de detectives de carácter opuesto se dedican a resolver casos en la ciudad británica de Bath.

TRANSPLANT. Día 22. AXN. Estreno. Un médico sirio se muda a Canadá con su hermana en calidad de refugiados. Después de muchos esfuerzos, encuentra trabajo como doctor en un hospital de Toronto.

WAYNE. Día 22. Filmin. Estreno. Wayne y Del, una pareja de problemáticos adolescentes de 15 y 16 años, ponen rumbo en moto de Boston a Florida para recuperar el Trans-Am del 78 que le robaron al padre del primero cuando era joven.

EL ASESINO SIN ROSTRO. Día 22. HBO. Episodio adicional. En el verano del 2020, el exoficial de policía Joseph James DeAngelo, también conocido como el Asesino de Golden State, fue sentenciado a cadena perpetua por las 50 violaciones, allanamiento de morada y 13 asesinatos que cometió durante su reinado de terror en las décadas de los 70 y los 80 en California.

THE NAKED DIRECTOR. Día 24. Netflix. Temporada 2

BOSCH. Día 25. Amazon Prime Video. Temporada 7 (última)

SEXO / VIDA. Día 25. Netflix. Estreno. Una mujer casada y madre de dos hijos fantasea con su pasado y con el exnovio que le rompió el corazón. Un día, su marido descubre el diario en el que escribía todos esos pensamientos.

LA MISTERIOSA SOCIEDAD BENEDICT. Día 25. Disney+. Estreno. Basada en la colección de 'best-sellers' de Trenton Lee Stewart, cuenta la historia de cuatro huérfanos dotados de poderes reclutados por el excéntrico Sr. Benedict (Tony Hale) para salvar el mundo.

CENTRAL PARK. Día 25. Apple+. Temporada 2

HORA DE AVENTURAS. TIERRAS LEJANAS. OBSIDIANA. Día 25. HBO. Capítulo especial. Marceline y la Princesa Chicle viajan al imponente y hermoso Reino de Cristal y se adentran en su tumultuoso pasado para evitar una catástrofe trascendental.

CÉLULA DE CRISIS. Día 29. Filmin. Estreno. Cuando una mujer accede al mando de una de las ONG más influyentes del mundo, su primera tarea es afrontar el secuestro en Yemen de una joven delegada y una decena de colaboradores de la organización, lo que la obligará a pactar con el diablo y lidiar con sus propios límites morales.