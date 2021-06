Si algo ha demostrado Rafael en 'First Dates' es ser muy claro y directo. Al inicio, su cita, Jonathan, no entraba dentro de su perfil de chico porque le daba la sensación de que no era cómo lo que se había encontrado en los últimos tiempos: "En España van a lo que van..." ha empezado diciendo.

A raíz de esto, ha querido confesarle a su cita lo que él considera su cambio radical a raíz de su llegada a nuestro país: "Yo me he vuelto puto en España. Aquí los chicos van a lo que van y creo que he estado con un total de 200 chicos".

Ante estas declaraciones, Jonathan se mostró un tanto cohibido, e incluso asustado. Sin embargo, a medida que fue transcurriendo la velada, se fue sintiendo cada vez más cómodo con Rafael, y terminó por caer en sus redes definitivamente. Aunque en un principio se ha negado, la velada ha terminado entre besos apasionados y una propuesta para pasar la noche juntos.