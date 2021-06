Una noche más, los comensales de 'First Dates' nos han dejado ciertas declaraciones dignas de destacar. Es el caso de Albert, un joven estudiante que nada más llegar, confesó que sus padres no sabían que estaba en el programa: "Mis padres no saben que he venido aquí, pero cuando me vean les diré que lo he hecho porque he querido".

Pero no quedó ahí la cosa, el barcelonés quiso poner de manifiesto las consecuencias que eso podría acarrearle: "El día que se emita el programa les diré que miren este canal, pero creo que me van a insultar mucho, o también puede que me echen de casa. Harán una de las dos".

Pero no todo fue negativo, durante su velada conoció a Andrea, con quien al principio le costó comunicarse debido a la timidez de ambos. Sin embargo, ambos se dejaron llevar y descubrieron que tenían muchas cosas en común.

Entonces, él quiso mostrarse ante ella con total sinceridad: "Soy virgen y hubo una vez que me lie con un chico y casi lo hago, pero al final no lo hice porque no era amor de verdad, solo era pasión y quería algo sincero, romántico y de verdad".

Minutos después, y tras una confusión geográfica por parte de Albert, llegó el momento de la decisión final, en la que ambos decidieron darse una segunda cita. Andrea confesó que Albert le había parecido un chico "muy guapo y simpático".