Pablo Díaz sigue haciendo historia como concursante de 'Pasapalabra',. El tinerfeño, que no cesa en su empeño de alzarse con el ansiado bote, ha concedido una entrevista en la que valora su paso por el programa de Antena 3 y en la que, además, habla sin tapujos sobre sus inclinaciones políticas.

Algunos de los espectadores no son muy partidarios de Pablo y le gusta más su contrincante. Dicen que con él acabó la diversión. De hecho argumentan que tener siempre el mismo concursante "aburre". Otros, en cambio, defienden que es su cultura la que le permite estar en el sillón de concursantes constantemente. Es cierto que Pablo ha estado a las puertas de conseguir el bote en varias ocasiones y que acumula miles de seguidores en toda España. Eso sí, hay otro sector al que no le gusta este concursante y lo critican a menudo a través de la red social del pájaro.

😳 Este momento nos ha dejado a todos sin respiración. 😱 Impresionante la nueva jugada de @pablodiazviolin que lo convierte en ganador de #Pasapalabra276. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros? Repetimos, IMPRESIONANTE. 👏 https://t.co/DyOMSfTBlE pic.twitter.com/m2kpvbOkaX — Pasapalabra (@PasapalabraA3) 1 de junio de 2021

Un vídeo de un intenso momento en el programa ha generado la polémica por la expresión que utiliza el concursante al final. En un momento de clímax, Pablo ha utilizado una expresión que ha sido criticada por varios usuarios de la red social del pájaro. "Pues lo he visto con muy poca educación. Hay palabras que no deben decirse y menos de forma pública.. no se pero algún tipo de penalización habría que haber. Que se contenga la lengua la próxima", decía un usuario. "Totalmente de acuerdo. Alguien que se supone que domina magistralmente el lenguaje. Una auténtica vergüenza". Eso sí, también hay otros tuiteros que han salido en defensa del concursante. "Simplemente póngase en sus zapatos, un crono corriendo y los nervios de punta. Para nada lo critico, es demasiado bueno".

Pasapalabra lleva años siendo uno de los concursos más vistos y valorados de la televisión. Ya cuando hace años se estrenó en la pequeña pantalla en nuestro país de la mano de Antena 3 el formato consiguió grandes datos de audiencia. Tanto que Telecinco se fijó en el concurso y lo compró y empezó a emitir después de Sálvame y antes de su informativo de noche. Sin embargo una demanda de la productora que tiene los derechos de emisión de este formato a nivel internacional hizo que la principal cadena de Mediaset tuviera que dejar de emitir Pasapalabra hace varios meses. El concurso salió a “concurso” nunca mejor dicho y fue Atresmedia la que se hizo con los derechos.

La jugada le salió bien a Antena 3 por dos razones: la primera porque gracias a este programa puede presumir de haber hecho récords de audiencia (de hecho en el mes de enero estuvo a punto de ganarle la batalla a Telecinco de audiencia después de casi dos años de reinado de Mediaset). Pero la importancia de Pasapalabra va más allá Y es que el concurso se emite apenas unos minutos antes del informativo de la noche. Y todas las cadenas quieren liderazgo de audiencia en esa franja para poder presumir de que sus informativos son los más vistos.