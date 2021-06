Sergio llegó al restaurante de 'First dates' presumiendo de tatuaje. Tras declararse como un firme admirador de las Spice Girls, el participante del dating show mostró su antebrazo, donde lleva con orgullo a las cinco integrantes de la girlband más famosa de todos los tiempos: Mel B, Geri Halliwell, Victoria Beckham, Emma Bunton y Mel C.

"Me firmaron y fui corriendo a tatuármelo", reconoció Sergio, que se refiere a esta curiosidad como su lado "más friki". "No tengo ninguna favorita, en cada aspecto de mi vida me identifico con ellas. Me han hecho sentir desde que tenía 3 años hasta ahora, que tengo 27", explicó en unos totales a cámara.

Después de Carlos Sobera, quien también pudo ver el tatuaje de Sergio fue Jordi, el joven barcelonés con el que fue emparejado. "¿Te molan los tatus?", le preguntó este para romper el hielo. "Mucho. Es el tatuaje más gay que verás en tu vida", respondió él entre risas.

"¿Las Spice Girls? Está guay", admitió Jordi, que también lleva algún que otro diseño tatuado por su cuerpo. El participante reconoció que su cita le parecía "valiente" porque "no todo el mundo se tatúa eso". "Es arriesgado pero yo también tengo ese punto", aseguró.

Cuando llegó el momento de tomar 'la decisión final', Sergio reconoció que no tendría una segunda cita, sino "muchas citas más". En esa misma línea se mostró Jordi: "Sí, tendría una segunda cita, una tercera... Nos podemos conocer".