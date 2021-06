El restaurante de 'First Dates' recibe cada noche a comensales con historias muy duras que merecen ser escuchadas. Este es el caso de Antonio, un empleado sevillano de recuperación de la fauna, que dejó atónito a Carlos Sobera cuando le habló de su peor experiencia personal: "Fue algo que la marcó mi vida y lo hará para siempre: Con 19 años me secuestraron".

"Cumplí los 20 secuestrado, estuve 28 días encerrado y me rescataron los GEOS. Perdí 15 kilos en esos días y esto sucedió en 1995. Pusimos una querella judicial y se juzgó a los responsables", relató el hombre sevillano, hablando también de lo mal que lo pasó después de su liberación: "Siempre he sido una persona alegre, pero por aquello me encerré en mi cuarto, no quería salir y me volví muy agresivo hasta que me dejé ayudar, pero necesité años".

Una vez narrado este oscuro capítulo, Antonio conoció a Leli, una ingeniera electrónica de 52 años, que se presentó asegurando que siempre llevo una sonrisa en la cara: "Creo que es la manera más agradable para presentarme, no lo fuerzo porque estoy bien y feliz".

"Pensé '¡UAU! ¡Qué muchacha más guapa! Es rubia y muy guapa", dijo Antonio sobre Leli después de tener la primera toma de contacto en la barra del restaurante del espacio de Cuatro.

Una vez sentados en la mesa, lo cierto es que ambos conectaron a la perfección, conociéndose un poco más a fondo y descubriendo que tenían muchos puntos en común en el transcurso de su cita. De hecho, tanto Antonio como Leli decidieron darse una segunda cita fuera del restaurante de 'First Dates'. "No he sentido mucho 'feeling,' pero quiero seguir conociéndole porque me ha parecido una persona sensible", explicó la chica gaditana.