'Salvados' dedicó su entrega de este domingo en laSexta a la transformación del fútbol en un negocio multimillonario. Además de entrevistar al presidente de La Liga, Javier Tebas, Gonzo charló con Borja Iglesias sobre las preferencias de los futbolistas en temas de política.

"¿En el fútbol hay más jugadores de izquierdas o de derechas?", le preguntó el periodista al jugador del Real Betis, que por su trayectoria en el mundo del deporte parece tenerlo claro: "Creo que, habitualmente, el futbolista tiende a ir a la derecha, no muy extrema, pero sí un poco a la derecha".

Como explicó, el "tema económico" influye mucho a la hora de acudir a las urnas: "Si te están diciendo que en lugar de pagar el 50% vas a pagar el 30%, pues piensas que fantástico". "Para mí, por ejemplo, no solo vale eso", añadió Borja, que no comparte esa forma de pensar: "Prefiero pagar más y vivir en un país en el que me gusta lo que se hace con ese dinero".

Durante la entrevista, el del Betis respondió a otra de las dudas que planteó Gonzo: "¿Por qué a los futbolistas os cuesta tanto mojaros en asuntos políticos?". "Es complicado. Posicionarte en un ambiente político te coloca una etiqueta que, a veces, no te la coloca solo a ti, también a tu club", argumentó Borja.

El propio deportista recordó la vez que se pintó las uñas de negro para posicionarse a favor del movimiento Black Lives Matter: "Recibí muchas críticas e insultos. Durante unas semanas pensé que quizás no me mojaba más". "Viendo esas cosas te das cuenta de que no estamos tan bien. Con toda la gente que se posicionó a favor de mi decisión de pintarme las uñas, ves que merece la pena".