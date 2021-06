'El Programa de Ana Rosa' ha debatido este martes acerca de la vacunación a los miembros de la Selección Española de fútbol con motivo de la Eurocopa. En un primer momento, el Ministerio de Sanidad rechazó vacunar a los jugadores y ahora que uno de ellos ha dado positivo, la ministra ha preferido que se les vacune.

"De verdad que no entiendo la polémica", ha comenzado diciendo Ana Rosa, mientras que el periodista deportivo Manu Carreño expresaba: "Entiendo que el Ministro y la Federación le dijeron a Sanidad: oiga, tenemos un Europeo. Vacunen a los jugadores que llevan la camiseta de España, que van a viajar por todo el mundo y Sanidad se negó".

"Y ahora nos encontramos con un positivo, con que no se sabe si va a poder jugar el partido, que no se sabe si algún otro se ha contagiado...", opinaba entonces Ana Rosa, que añadía: "Que Francia está vacunado, Italia también...". "Es que es un absurdo. No sé por qué no les han vacunado", afirmaba.

La presentadora se ha vuelto a calentar y ha criticado al Ministerio de Sanidad: "Otra más del Ministerio de Sanidad", ha dicho, y añaída: "Es la rectificación permanente de las meteduras de pata permanentes". "El fisioterapeuta que va con los futbolistas está vacunado y los futbolistas no. Es que es ridículo", se ha quejado Ana Rosa. Algunos colaboradores no han opinado lo mismo y justificaban que la vacuna no inmuniza: "Estando vacunados es más difícil que lo cojan cinco, es que si no se acabó la Selección", zanjaba Ana Rosa.