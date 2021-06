Numerosas personas acuden al restaurante de 'First Dates' con muchos sueños por cumplir. Este es el caso de Javier, un camarero valenciano de 28 años, que dejó flipando a David, su cita, al hablar cuál es el gran sueño de toda su vida: "No lo voy a poder cumplir nunca, pero es ser fallera mayor de Valencia".

"Me ha quedado un poco en shock cuando me ha dicho que quería ser fallera mayor de Valencia. Le he dicho 'Fallero, ¿no?' y me ha contestado 'No, no. Fallera", recordó David con una sonrisa en un total a cámara. "Quiero tener a mis amigas detrás con sus peinetas mirándome y diciendo 'Mírala'", añadió Javier.

Tan grande es el sueño de Javier que incluso hizo un llamamiento en 'First Dates' a la Junta Central Fallera, organismo que elige a las falleras mayores, para poder hacerlo realidad: "Por favor, este cuerpo tiene que llevar su cancán, su falda y su peineta. Mejor representación en Valencia no va a haber".

Dejando aparte este momentazo, lo cierto es que ambos consiguieron conectar en el restaurante, a pesar de que no coincidieron en muchos gustos y aficiones. De hecho, llegaron a besarse mientras se tomaban el postre en el reservado del restaurante. "Hay que reconocer que besa bien. O tiene mucha experiencia o tiene esa naturaleza de hacerlo bien. Yo creo que es un poco golfillo", aseguró David sobre Javier.

A pesar del comienzo, en los últimos minutos de la cita, el gran feeling que tuvieron en la cena fue determinante en 'La decisión final', ya que ambos se dieron una segunda cita para conocerse mejor. "Cuando te he visto entrar, me has encantado. Me he reído mucho contigo. Se te ve muy fluido al hablar. Eres muy interesante. Me has encantado", le dijo David a Javier antes de marcharse del restaurante de 'First Dates'.