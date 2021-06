María Patiño se ha convertido en una habitual de las intervenciones estéticas para combatir el paso del tiempo. La presentadora de 'Socialité' llevaba varias semanas anunciando que se había sometido a una nueva intervención de la que más adelante daría todos los detalles.

Ahora, la televisiva periodista ha contado que hace dos meses acudió a Clínicas Diego de León para hacerse una Lipo VASER, con el objetivo de hacerse una remodelación corporal 360 en alta definición, una técnica que se utiliza tanto para extraer grasa corporal como para definir, tonificar y reafirmar la piel, logrando así la conocida como cintura de avispa.

Concretamente, ahora se ha sometido a una cirugía mínimamente invasiva en el abdomen para eliminar los pequeños cúmulos de grasa que se le han ido acumulando con el paso del tiempo y que no desaparecían ni con entrenamientos específicos en el gimnasio y llevando una dieta saludable.

Con esta innovadora operación, María Patiño ha logrado eliminar el aspecto redondeado que tenía su tripa: "No estaba contenta con la zona del abdomen, a pesar de que hago ejercicio de manera regular. Quería remodelar el abdomen, la cintura y la parte de detrás de la espalda y obtener un resultado natural", comenta.

Sobre la operación, asegura que todo fue bien y no tuvo ningún tipo de problema: "Fue una intervención con anestesia pero sencilla. A las 4 horas me fui a mi casa y cinco días después ya estaba presentando 'Socialité". No tuve ninguna molestia en el postoperatorio y a los 15 días ya podía hacer algo de deporte. Dos meses después, el resultado es muy satisfactorio".

Hace menos de un año, María Patiño ya se realizó una intervención de estética en el mismo centro para suavizar la zona de las ojeras, así como otras operaciones en pecho y rostro en años anteriores.

Tan satisfecha quedó con sus anteriores experiencias, que ahora ha dado el paso de remodelar la parte media de su cuerpo y dar todos los detalles de su nueva operación a sus seguidores en las redes sociales.