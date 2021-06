Los rumores sobre el posible regreso de Terelu Campos a 'Sálvame' suelen estar a la orden del día. Ahora, en una carta abierta dirigida a Jorge Javier Vázquez, la colaboradora de ‘Viva la vida’ se pronuncia sobre la posibilidad de retomar su silla en el programa de las tardes de Telecinco.

"Si algo he aprendido en ‘Sálvame’ es a relativizar las cosas y a aguantar algún chaparrón", admite Terelu, que reconoce sentirse "halagada" cuando Jorge Javier mira a cámara para pedirle que vuelva. En su blog de la revista Lecturas, la hija de María Teresa Campos confiesa que no descarta su regreso. El responsable de este pensamiento es, precisamente, el propio presentador: "Sus palabras son las únicas que me hacen reflexionar sobre una posible vuelta".

En la carta, Terelu también recuerda la primera noche que sustituyó a Jorge Javier en el ‘Deluxe': "¡Estaba nerviosísima porque no podía destruirle el cortijo!". "No olvidaré sus mensajes valorándome las buenas audiencias. Me decía: 'Estoy en la playa con un vino, pero, escúchame, como sigas haciendo esos datos vuelvo mañana mismo'. Sé que para él no fue fácil que por circunstancias ajenas a ambos dejara de sustituirlo", asegura.

La comunicadora, que solo tiene palabras positivas hacia su compañero, recuerda el día que se sentó a su lado en plató para comunicar que tenía cáncer: "Su mirada transmite muchas cosas: complicidad, ternura, enfado... y ahí encontré una mirada amiga frente a lo que tenía que afrontar sin saber si lo iba a superar".

No obstante, también han tenido sus más y sus menos ante las cámaras: "Uno de los días más duros fue cuando se fue del plató, me dio el pinganillo y dijo que no quería trabajar con mi madre cuando ella hacía de defensora de la audiencia. "Jorge es como ese champán que agitas y sale a borbotones, pero una vez que lo echas en la copa se asienta y quedan las burbujas buenas y necesarias", admite.