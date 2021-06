Un vecino de Sagunt protagonizó ayer uno de los momentos más divertidos de 'Pasapalabra'. Emilio García llegó al programa para batirse en duelo con Pablo. La copresentadora del espacio le presentó de la siguiente manera: "Viene de Sagunto, es educador social y aficionado al pádel, y lo que más le gusta hacer a estas alturas es no hacer nada".

La descripción desató las risas entre el público, a lo que Emilio respondió: "Si no me gusta hacer nada, para qué voy a hacer algo". "Con eso, consigues... Por ejemplo, yo ya he conseguido hacer el rosco tres veces, me han dado un Goya, un Oscar, he conocido un montón de gente sin moverme del sofá", ha explicado el valenciano haciendo referencia a "soñar despierto".

Las risas se han desatado en el plató de #Pasapalabra289 con el inesperado hobby del aspirante a concursante 😀 https://t.co/BXBP56jmSC — Pasapalabra (@PasapalabraA3) 18 de junio de 2021

Emilio García, de 65 años, trabaja en el Centro de Educación Social Sant Cristòfol de Sagunt y es conocido por ser uno de los actores de la asociación cultural Passió per Sagunt, que lleva a cabo obras teatrales relacionadas con la historia del municipio del Camp de Morvedre.