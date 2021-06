Iñaki López y José Yélamo se han encontrado este sábado en 'laSexta Noche' antes de que el primero ceda el testigo al segundo al frente del programa. En los próximos meses, Yélamo presentará el programa en sustitución de López, que se pondrá al frente de 'Más vale tarde' en compañía de Cristina Pardo.

José quería saber como es capaz Iñaki de estar de pie frente a las cámaras durante tantas horas, algo que no es comparable a lo que él hace en 'Más vale tarde' a diario. "¿Cuál es el truco para aguantar cinco horas de pie y no acabar reventado? He leído por ahí que usas medias de comprensión. Si esto es verdad, me gustaría que lo confirmaras y me dijeras dónde las compras".

A esta broma, López respondió con otra: "Yo soy más de medias de red". Sin embargo, luego aclaró que una parte del programa "transcurre sentado". Aunque luego quiso seguir bromeando con su sucesor, advirtiéndole de una posibilidad que podría hacer que estuviera aún más horas de pie.

"Cuando comenzó este programa, duraba cuatro horas. Ahora ya vamos por cinco y media. Cuando te incorpores tú, que eres más joven, igual acabáis enlazando con la Santa Misa. Para que te vayas preparando... Igual le tienes que dar el testigo a Nuria Roca cuando acabes".