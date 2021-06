Mamen Mendizábal es otra de las televisivas que ya están vacunadas contra el coronavirus. La presentadora, que este mes de junio deja su puesto al frente de 'Más vale tarde', se ausentó a mitad del espacio para ir a recibir la vacuna. Un equipo del programa la sorprendió llevándola hasta su centro.

"No doy crédito a lo que me habéis hecho. Yo llevaba las llaves de mi coche preparadas, y me encuentro un coche de la tele, un compañero cámara, otro de sonido... y me meten en el coche", dijo la periodista, que dejó el programa a manos de Luis Sanabria.

"No voy a decir que casi secuestrada, porque son buena gente, pero ¿no me vais a dejar en paz ni el día que me vacunan que lo vamos a tener que contar en directo?", bromeó de camino al estadio del Atlético de Madrid.

La presentadora reconoció encontrarse "un poco nerviosa" antes de recibir la vacuna. Sin embargo, tuvo claro el motivo de recibirla: "Yo me vacuno por toda esa gente que no ha llegado a este momento. Me vacuno por todos ellos". "Esto ni duele, ni se nota, ni nada. Ya estoy vacunada", dijo tras recibir la dosis de Pfizer.