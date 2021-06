El restaurante de 'First Dates' también abre sus puertas a comensales que no se dejan llevar por sus primeras impresiones. Este es el caso de Sandra, una comercial barcelonesa de hoteles de 25 años, que no vio con buenos ojos a Tomás, su cita, al verle por primera vez en la barra: "Como va con el polo y el pelo así rizado y engominado en plan Borja Mari, pues he pensado 'ufff, Albert Rivera''".

A medida que fue transcurriendo la cita, una vez sentados en la mesa, lo cierto es que Sandra derribó el principal cliché e inconveniente que le puso a Tomás al preguntarle sobre su ideología política: "Para que te hagas una idea, soy la oveja roja de la familia, la mayoría es de derechas y yo soy un poco más de izquierdas".

"¿Qué ropa me pondrías en la siguiente cita?", le preguntó Tomás mientras jugaban a 'El rasca del amor'. "Algo con lo que no parezcas de Ciudadanos", contestó Sandra entre risas, añadiendo posteriormente que se encontró bastante cómoda en la cita: "Es un chico que si lo hubiera conocido en una discoteca o en un bar hubiera hablado con él".

En los últimos minutos de la cena, la primera impresión de Sandra no influyó en 'La decisión final', ya que ambos decidieron darse una segunda cita fuera del restaurante de 'First Dates'. "Si puede ser, me voy a ir al bar de al lado a tomarme unas cañas con ella. Me lo he pasado muy bien", explicó Tomás.