Los espectadores de 'Al rojo vivo' han sido testigos durante la mañana de este viernes, 25 de junio, de la profunda indignación de Antonio García Ferreras por unas declaraciones de José María Aznar. En un acto celebrado en Madrid, el expresidente del Gobierno ha afirmado que el PSOE ha llegado dos veces al Gobierno "en circunstancias muy especiales". "Una fue en el año 2004, como consecuencia de unos ataques terroristas que utilizó", ha dicho en referencia al 11-M.

El presentador de laSexta, que ha escuchado estas palabras en pleno directo, ha retomado la conexión con plató para lanzar un contundente mensaje: "Es impresionante, pero José María Aznar sigue sin pedir perdón. Él fue quien capitaneó y pilotó las grandes mentiras del 11-M. Él y un sector de su gobierno intentaron engañar a este país ocultando la autoría del yihadismo".

"Sabían que si era ETA, como cuenta Margallo en su libro, mayoría absoluta para el PP. Si no era ETA y era la yihad, perdían el poder político", ha añadido Ferreras. El periodista no ha ocultado su enfado y ha señalado que Aznar "intentó mantener una gran mentira durante varios días". "Hoy sigue diciendo que PSOE ganó las elecciones apoyado en ese atentado", ha lamentado.

Ferreras, que ha calificado las declaraciones de Aznar como "terribles", ha insistido en que el expresidente popular "es alguien incapaz de pedir perdón". "La primera gran mentira llegó cuando dijeron que había armas de destrucción masiva en Irak. George Bush pidió perdón, Tony Blair pidió perdón. Este señor, que era parte del trío de las Azores, sigue sin pedir perdón", ha recordado.

Por otro lado, el comunicador ha negado que, tal y como asegura Aznar, el PSOE de Zapatero ganara aquellas elecciones "apoyado en un atentado". "No, no, no. Esas elecciones las perdió el PP porque ese señor, José María Aznar, intentó engañar al pueblo de España, apoyado luego en la teoría de la conspiración", ha zanjado.