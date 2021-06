La Ruleta de la Suerte es uno de los programas estrellas para ver antes (o durante) la hora de comer en el panorama televisivo español. El espacio presentado por Jorge Fernández es líder en su franja horaria y entretiene a millones de espectadores españoles con sus divertidos paneles y, en gran cantidad ocasiones, con la forma de ser de sus concursantes.

El programa se convierte en el máximo protagonistas de su horario, antes de la hora de comer y raro es el día en que no sea trending topic nacional y reúna a una amplia legión de seguidores en Twitter. Desde las críticas a sus concursantes o a los paneles, hasta alabanzas por el ritmo del juego y la simpatía de los participantes y los profesionales que allí trabajan, son miles los comentarios que se acumulan diariamente de La Ruleta de la suerte.

Muchos de ellos no han querido dejar pasar la buenísima racha de Raquel, la concursante de La Ruleta de la Suerte de la que todo el mundo habla. Durante todo el programa Raquel jugó de la mejor forma posible. En el panel de la letra oculta, cuando lo tenía prácticamente resuelto con 475 euros en su marcador, se plantó plantarse. Pero no lo hizo. El público la animó, se lo pensó mejor y continúo jugando.

La concursante hizo una jugada inmejorable: descubrió la letra oculta, duplicó el dinero que ya tenía y se ha llevado una "olaza", tal como clamó el presentador Jorge Fernández ante tan buena suerte.

La concursante no lo ha podido hacer mejor durante el panel de la letra oculta: duplica el dinero, gana el súper comodín y se lleva la ola 😀👏 #LaRuletaDeLaSuerte https://t.co/DgjiGkFcza — Ruleta de la Suerte (@LaRuletaSuerte) 17 de junio de 2021

La buena racha de esta concursante confronta con lo que le ocurrió a sus compañeros Javi y Cristi que perdieron todo en uno de los paneles al caer en la quiebra.

La ruleta de la suerte ha conseguido convertirse en uno de los programas más longevos de la historia de la televisión en España. No en vano lleva años en antena. A pesar de que ha pasado por diversas etapas lo que nadie puede negar es que tiene éxito entre su público. Tanto que Antena 3 ha decidido mantenerlo a pesar de la competencia tan fuerte como el Ya es Mediodía de Sonsoles Ónega.